Sami Zayn, retador al Campeonato Indisputable en Royal Rumble

El turno estelar de Saturday Night’s Main Event tuvo un intenso combate fatal a cuatro esquinas definió al próximo retador al Campeonato Indiscutido de WWE.

Fu así que Sami Zayn, Randy Orton, Damian Priest y Trick Williams protagonizaron una lucha caótica, llena de intervenciones constantes y múltiples oportunidades de victoria.

Desde los primeros instantes, el combate se caracterizó por la cautela y la tensión. Los cuatro luchadores se estudiaron antes de desatar una serie de ataques que rápidamente trasladaron la acción dentro y fuera del ring. Orton intentó imponer su experiencia con castigos precisos, mientras Priest apostó por el poder físico para desgastar a sus rivales, especialmente en ringside.

Trick Williams, fiel a su estilo provocador, buscó oportunidades rápidas, aunque la presión constante del público jugó en su contra y estuvo muy cerca de llevarse el combate, pero sus rivales resistieron.

Zayn, por su parte, resistió castigos severos y aprovechó cada descuido para mantenerse con vida. El canadiense conectó varios Exploder Suplex y estuvo cerca de la victoria en más de una ocasión, pero las constantes intervenciones impidieron que el combate se definiera temprano. La lucha escaló en intensidad cuando los cuatro competidores comenzaron a estrellarse contra la mesa de comentaristas, dejando claro que ninguno estaba dispuesto a ceder.

► Momentos claves

El cierre fue tan caótico como decisivo. Damian Priest parecía encaminado a asegurar el triunfo tras una ofensiva dominante, pero en el momento menos esperado, Zayn encontró el espacio necesario para ejecutar un certero Helluva Kick. Randy Orton intentó regresar al ring para romper la cuenta, sin embargo, llegó apenas un segundo tarde. La cuenta de tres confirmó la victoria de Sami Zayn ante la ovación del público.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, Sami Zayn se consolida como el nuevo retador al Campeonato Indiscutido de WWE. Ahora viajará a Arabia Saudita para enfrentar a Drew McIntyre en una lucha con el título en juego.