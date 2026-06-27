WWE Night of Champions 2026.

Aunque Seth Rollins ya había vencido a Bron Breakker de manera contundente y casi que humillante hace unas semanas en Raw, la rivalidad ha continuado, buscando tener un final definitivo en esta lucha en jaula.

Rollins, antes de que llegara Breakker, metió a la jaula mesas y sillas para preparar todo para la guerra. Cuando Breakker llegó, se sentó en una silla frente a Rollins. La calma antes de la tormenta.

Breakker aplicó un par de súplex alemanes a Rollins. Luego lo azotó en las rejas. Uno de esos azotones fue después de levantarlo en press militar. Una espada de kendo fue la primer arma usada por Breakker. Enseguida, una quebradora sobre una silla.

Rollins se defendió con codazos. Breakker intentó una Frankensteiner, pero fue azotado en powerbomb. Poco después, un lariat y varios golpes con la espada de kendo.

Rollins le arrojó sillas de manera directa a Breakker. Subió a las alturas y fue bajado por Breakker con una Frankensteiner. Tras caminar en las sogas, el rudo se lanzó con un lariat volador.

Rollins planeaba un Stomp tras un sillazo. Breakker lo interceptó con una Spear. Luego lo puso sobre una mesa y ascendió hasta lo alto de la jaula. Rollins lo siguió y le aplicó superplex sobre la mesa.

Breakker se puso de pie y estaba sangrando. Bloqueó un Stomp impactando lariat, y luego tomó vuelo para partir en dos a Rollins con un Spear. Cubrió y la cuenta llegó a dos.

Breakker quiso salir por la puerta. Rollins lo atrapó con candado. Rollins aplicó Pedigree y conectó Stomp. Increíblemente, Breakker rompió la cuenta.

Rollins fue por otro Stomp. Breakker le pidió que se detuviera. Parecía pedir clemencia… Pero al intentar ponerse de pie, recibió el remate de Rollins desde las alturas.