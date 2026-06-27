WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2026 .— Después de que Gunther derrotara a Seth Rollins en WrestleMania 42, Paul Heyman quedó en deuda con él, así que le prometió una oportunidad por el Campeonato Indisputable WWE, la cual fue cobrada en Clash in Italy. Sin embargo, Gunther cayó de manera polémica ante el campeón Cody Rhodes, quien le ofreció una revancha. Gunther aceptó, pero con una condición: Sami Zayn sería el réferi especial. La lucha se celebró el 19 de junio, pero volvió a terminar en controversia cuando Zayn realizó una cuenta de tres excesivamente rápida que permitió a Rhodes retener el campeonato. Tras una fuerte discusión entre Rhodes, Gunther, Zayn y Nick Aldis, Rhodes exigió que la lucha se reiniciara. Aldis aceptó, pese a las protestas de Zayn. La contienda concluyó sin resultado después de que Zayn atacara a ambos. Posteriormente, Gunther exigió una nueva oportunidad titular, mientras que Rhodes aseguró que quería derrotar tanto a Gunther como a Zayn, solicitando una lucha de Triple Amenaza. Finalmente, Nick Aldis hizo oficial la lucha, que engalanará la edición 2026 de Night of Champions. La acción de WWE se emite desde la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita.
- LUCHA LIBRE AAA 20 de junio 2026 | Hijo de Dr. Wagner y Mini Vikingo vs. Hijo del Vikingo y Omos.
- WWE RAW 22 de junio 2026 | Brie Bella y Paige vs. Lyra Valkyria y Bayley.
- WWE NXT 23 de junio 2026 | Izzi Dame vs. Arianna Grace.
- WWE SMACKDOWN 26 de junio 2026 | Rey Fénix vs. Nathan Frazer.
El cartel de WWE Night of Champions: Riyadh es:
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Gunther vs. Sami Zayn.
- FINAL DE KING OF THE RING: Jey Uso vs. Oba Femi.
- FINAL DE QUEEN OF THE RING: Iyo Sky vs. Liv Morgan.
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams (c) vs. Ricky Saints.
- LUCHA EN JAULA: Bron Breakker vs. Seth Rollins.
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton (c) vs. Jade Cargill.
WWE Night of Champions 2026
La cobertura en vivo inicia a las 11:00 am, hora del centro
La final del torneo King of the Ring fue la primera lucha de la velada en Arabia. Jey Uso y Oba Femi abrieron el evento con una lucha muy importante debido a sus implicaciones. Obviamente Femi tenía la ventaja debido a su potencia física.
Uso pudo salirse de las garras de Femi, y tras sacarlo del ring, se proyectó en un par de topes suicidas que poco le hicieron. De regreso al enlonado, Femi le aplicó quebradora a Uso, lanzándolo después hacia un esquinero.
Uso evitó un chokeslam y un Fall From Grace, pudiendo después impactar patadas en la cabeza de Femi. Subió a las cuerdas para el Uso Splash, y aunque dio en el el blanco, Femi lo atrapó del cuello y le aplicó chokeslam para dos segundos.
Uso atacó con Superkicks y un certero Spear. Volvió a subir a las cuerdas y logró otra Uso Splash, pero pareció lastimarse más él… Una plancha más y cubrió para dos segundos.
Uso le puso candado adormecedor a Femi, pero éste se salió y le conectó un par de uppercuts giratorios para luego lanzarlo por los aires. Luego su remate para coronarse como Rey del Ring.
- Breve, pero sustanciosa.
- Nada en particular
► Danhaunsen maldijo a Liv Morgan.
Después de la maldición de Danhausen para Liv Morgan, un minisegmento raro, la final del torneo Queen of the Ring comenzó. Nada de llaves en un inicio, sólo lances veloces e incluso algo de acción abajo del ring.
Morgan intentó estrangular a su rival en una esquina. Luego se lanzó sobre ella para azotarla de cara en la lona. Se veía confiada la rubia, quien luego aplicó la serie de súplex Three Amigos.
Después de un candado por parte de Morgan, Sky falló patadas en cascada. Morgan la atrapó con un cangrejo que no prosperó, pues Sky se salió y le conectó doble pisotón.
En un segundo intento, Sky conectó patadas en cascada seguidos de rodillazos en una esquina. Morgan salió del ring, así que Sky la siguió con un Asai Moonsault. De regreso al rombo de batalla, una quebradora derivada de doble tirante.
Sky subió a las cuerdas. Morgan la empujó, mandándola hasta el piso de ringside. La japonesa volvió al enlonado, pero fue atrapada con un doloroso medio cangrejo. La llave, mantenida por más de un minuto, dejó lastimada la pierna de Sky.
Morgan aplicó Code Breaker para dos segundos. Sky, cojeando, puso a Morgan en las cuerdas para intentar guillotina, pero su pierna lastimada hizo que fallara.
Morgan fue a las alturas. Sky pudo aplicar Spanish Fly, y de inmediato conectó moonsault para ganar, dejando de lado lo de la pierna lastimada, lo cual fue raro.
- Los vuelos de Iyo Sky,
- Pareció haber sido cortada a la mitad.
Aunque Seth Rollins ya había vencido a Bron Breakker de manera contundente y casi que humillante hace unas semanas en Raw, la rivalidad ha continuado, buscando tener un final definitivo en esta lucha en jaula.
Rollins, antes de que llegara Breakker, metió a la jaula mesas y sillas para preparar todo para la guerra. Cuando Breakker llegó, se sentó en una silla frente a Rollins. La calma antes de la tormenta.
Breakker aplicó un par de súplex alemanes a Rollins. Luego lo azotó en las rejas. Uno de esos azotones fue después de levantarlo en press militar. Una espada de kendo fue la primer arma usada por Breakker. Enseguida, una quebradora sobre una silla.
Rollins se defendió con codazos. Breakker intentó una Frankensteiner, pero fue azotado en powerbomb. Poco después, un lariat y varios golpes con la espada de kendo.
Rollins le arrojó sillas de manera directa a Breakker. Subió a las alturas y fue bajado por Breakker con una Frankensteiner. Tras caminar en las sogas, el rudo se lanzó con un lariat volador.
Rollins planeaba un Stomp tras un sillazo. Breakker lo interceptó con una Spear. Luego lo puso sobre una mesa y ascendió hasta lo alto de la jaula. Rollins lo siguió y le aplicó superplex sobre la mesa.
Breakker se puso de pie y estaba sangrando. Bloqueó un Stomp impactando lariat, y luego tomó vuelo para partir en dos a Rollins con un Spear. Cubrió y la cuenta llegó a dos.
Breakker quiso salir por la puerta. Rollins lo atrapó con candado. Rollins aplicó Pedigree y conectó Stomp. Increíblemente, Breakker rompió la cuenta.
Rollins fue por otro Stomp. Breakker le pidió que se detuviera. Parecía pedir clemencia… Pero al intentar ponerse de pie, recibió el remate de Rollins desde las alturas.
- Las luchas en jaula de Rollins suelen ser buenas.
- No había razón para que volviera a perder Breakker. WWE se niega a crear nuevas estrellas.
El Campeón de los Estados Unidos, Trick Williams, llegó nuevamente acompañado por Lil’ Yachti para esta lucha en la que tenía enfrente a ‘Absolute’ Ricky Saints, quien en el elenco principal todavía no ha conseguido despuntar. Su carisma de antaño parece estar enlatado.
Desde antes de que sonara la campana, Saints ya estaba golpeando a Williams, quien respondió golpe por golpe… Saints fingió haber sido golpeado por Lil’ Yachti, y a pesar de que el réferi se creyó la treta, no descalificó a Williams, sólo expulsó a Yachti del área de ring.
Saints tomó el control de la batalla. Se dedicó a golpear a Williams, ejecutó su caminata en las sogas y luego aplicó back suplex. Saints castigó la espalda de Williams a base de rodillazos y luego se lo llevó en súplex vertical. En un segundo intento, Williams le volteó el súplex.
Flapjack de Williams a Saints. Después un Book End para dos segundos.
Intercambio de golpes. Williams logró rompecuellos, pero falló rodillazo, recibiendo Tornado DDT y un codazo desde las cuerdas.
Saints buscó un nuevo Tornado DDT, pero no lo logró, y en el juego de cuerdas recibió el remate de Williams y perdió.
- Que no duró tanto.
- Terminó cuando parecía que venía lo bueno.
► Tras la lucha, regresó Lil’ Yachti y ahora sí golpeó de verdad a Saints.
Después de que Jade Cargill perdiera el Campeonato Femenil WWE, se enfocó en buscar el de los Estados Unidos. Como sea, con título o sin él, Cargill ha sido la rival a vencer en la marca azul.
Stratton llegó decidida a retener, luchando de manera vertiginosa y esquivando los ataques de Cargill. Pero ésta pudo aplicarle powerbomb, y poco después un Boss Man Slam que dejó a la rubia en malas condiciones.
Cargill intentó otra powerbomb, pero Stratton le impactó patadas voladoras. Pudo evitar un Jaded, y nuevamente pateó a la retadora. En un nuevo intento de powerbomb, corbata de Stratton, quien quiso terminar con moonsault. Cargill puso las rodillas.
Azotón tras quebradora en lo alto. Intento de Jaded. Otra levantada en las alturas, y ahora Stratton se la llevó en toque universal que no prosperó.
Michin y B-Fab aparecieron para distraer a Stratton. Cargill aplicó chokeslam… Chelsea Green salió de debajo del ring y golpeó a las secuaces de Cargill, quien la jaló de los cabellos para meterla al ring.
Charlotte Flair también llegó y golpeó a Cargill con el cinturón, permitiendo que Stratton la terminara.
- Cargill sigue viéndose poderosa.
- De nivel programa semanal.
En la revancha de la revancha de la revancha de Gunther, logró colarse Sami Zayn, quien apareció casi como local, vestido a la usanza árabe, a pesar de que en los primeros eventos en Arabia Saudita no era bienvenido debido a su ascendencia siria.
Apenas empezó la lucha, Gunther fue echado fuera del ring. Rhodes y Zayn lucharon por algunos minutos antes de que Gunther volviera, arrojando a Zayn a las escaleras metálicas. Tuvimos entonces unos minutos de Cody vs. Gunther.
Ya que por fin estuvieron los tres, Rhodes logró Cody Cutter para Gunther y luego para ambos al mismo tiempo. Tope suicida para Zayn, rana para Gunther. Con yegua voladora, Gunther evitó el Cross Roads y aplicó powerbomb. Zayn rompió la cuenta.
Más agresivo de lo normal, Zayn azotó a Gunther en las escaleras metálicas. Subió al ring y aplicó Blue Thunder Bomb a Cody. Sólo dos segundos… Zayn preparó Helluva Kick; Gunther lo sacó del ring jalándolo de los pies.
Gunther no pudo hacerle superplex a Cody. Éste aplicó Cross Roads al austriaco, pero Zayn sacó al réferi del ring, provocando la furia de Cody.
Zayn y Cody intercambiaron golpes. Súplex de Zayn a Cody. Gunther entró y aplicó powerbomb a sus dos rivales. Al segundo intento, Zayn se lo llevó con Code Red, y parecía que era el fin de la lucha.
Gunther se atoró en una esquina. Zayn conectó Helluva Kick… Cody sacó al réferi del ring.
Zayn y Cody intercambiaron puñetazos abajo del cuadrilátero. Zayn intentó aplicarle martinete a Cody en una de las mesas de comentaristas, pero Cody logró arrojarlo sobre la otra mesa.
Gunther aprovechó para azotar a Cody en la otra mesa con powerbomb. Luego lo subió al ring y le aplicó el candado adormecedor… Cody se puso de pie y se dejó caer, rompiendo la llave, pero de inmediato Gunther se la volvió a poner.
Cody se iba a rendir. Zayn le detuvo la mano para que no tapeara.
Gunther se fue sobre Zayn con machetazos. Zayn le aplicó Exploder hacia el esquinero y de inmediato le impactó Helluva Kick… Cubrió, pero Gunther rompió antes de las tres palmadas.
Zayn puso de pie a Gunther. Éste le impactó lariat. Cody aplicó Cody Cutter a Gunther. Zayn aplicó Cross Roads a Zayn… Iba por Helluva Kick; Gunther lo impidió… Doble Cross Roads de Cody a sus rivales. Iba por otro para Zayn, pero éste lo rodó a espaldas y ganó el título.
- Resultado inesperado.
- Nada en particular