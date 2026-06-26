WWE SMACKDOWN 26 DE JUNIO 2026 .— En última función de la marca azul antes de Night of Champions, el Campeón de Peso Crucero AAA, Rey Fénix, expondrá el cetro ante Nathan Frazer en un duelo de altos vuelos que promete robarse la noche. La rivalidad nació la semana pasada, cuando Frazer aseguró que él habría ganado de haber sido el retador en la defensa anterior de Fénix. El mexicano aceptó el reto y la lucha quedó pactada. Ambos comparten un estilo veloz y aéreo que encaja a la perfección, y el público londinense, fanático de este tipo de lucha, será el escenario ideal para lo que puede ser el mejor combate de la velada. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la O2 Arena, en Londres, Inglaterra.

Paige tendrá su primera lucha individual desde su regreso en WrestleMania 42, cuando se mida a Jacy Jayne, la líder de Fatal Influence. La inglesa vuelve a competir en solitario frente a su público después de que Jayne la retara públicamente, y querrá dejar una declaración de intenciones en casa.

Por su parte, Giulia se verá las caras con Kiana James para zanjar la disputa que arrastran desde su separación.

En otro mano a mano, Jade Cargill enfrentará a Chelsea Green en otro capítulo de su camino rumbo al Campeonato Femenil de Estados Unidos que disputará en Night of Champions.

Además, se espera que las figuras que chocarán el sábado en Riad —encabezadas por Cody Rhodes, Gunther y Sami Zayn en la triple amenaza por el Campeonato Indisputable— se vean las caras por última vez antes del evento.

WWE SmackDown 26 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► SmackDown comenzó con la llegada del Campeón de los Estados Unidos, Trick Williams, acompañado de Lil’ Yatchi.

► Como era de esperarse, fue interrumpido por Ricky Saints.

► Ambos intercambiaron amenazas. Saint terminó golpeando al rapero y se salió del ring. Luego volvió para golpear por la espalda a Williams. Segmento prescindible.