“Tan grande como cualquiera”: Triple H ve a Oba Femi entre los grandes de la historia de WWE

Triple H no escatima palabras cuando se trata de Oba Femi. En una entrevista con Stephen A. Smith, el director creativo de WWE soltó una de las predicciones más contundentes que se le han escuchado sobre un talento en ascenso: “The Ruler” está destinado a ser tan grande como cualquier figura que haya pasado por este negocio. Las declaraciones llegan horas antes de que Femi dispute la final del torneo Rey del Ring en Night of Champions ante Jey Uso.

► “Tan grande como cualquiera que haya existido en este negocio”

En la entrevista con Stephen A. Smith, Triple H situó a Femi en la misma conversación que las leyendas absolutas de la lucha libre profesional, señalando que el vacío dejado por figuras retiradas abre la puerta para que la nueva generación tome el relevo:

“Siempre tienes que estar pensando en el futuro. Oba Femi va a ser tan grande como cualquiera que haya existido en este negocio.”

Levesque también señaló a Sol Ruca, Je’Von Evans y Trick Williams como otras estrellas en formación con un futuro brillante en la compañía. El panorama que pintó Triple H es el de una WWE en plena transición generacional, con Femi como la figura más cercana a convertirse en el nuevo rostro de la empresa.

► El legado de Cena como puerta para los nuevos

Triple H también dedicó palabras a John Cena y al papel que el retirado luchador jugó para abrir oportunidades a la generación actual. Levesque describió la filosofía de Cena como uno de sus principios más arraigados:

“Uno de los principios fundamentales de lo que John siempre ha creído es la oportunidad. Lo viste en diciembre en su última lucha, cuando le dimos oportunidad a muchos atletas jóvenes que venían subiendo desde NXT.”

Añadió que los frutos de esa filosofía son visibles ahora mismo: “Es lo que ves ahora pagando dividendos en Night of Champions”, en referencia directa a la participación de Femi y Williams en el evento de esta noche en Riyadh, Arabia Saudita.

► La final del Rey del Ring: Femi vs. Jey Uso esta noche

El contexto de las declaraciones de Triple H no podría ser más oportuno. Esta noche en Night of Champions, Oba Femi se mide a Jey Uso en la final del torneo Rey del Ring, con el ganador obteniendo una oportunidad por un Campeonato Mundial en SummerSlam. El camino de Femi al encuentro decisivo incluyó una victoria en primera ronda sobre Penta, Solo Sikoa y Carmelo Hayes en un Fatal 4-Way, seguida de un dominio total sobre el Campeón Mega AAA Dominik Mysterio en semifinales.

El trasfondo de Femi en el roster estelar incluye una rivalidad con Brock Lesnar: venció a “The Beast” en WrestleMania 42, pero sufrió su primera derrota en el roster principal ante el mismo rival en WWE Clash in Italy, donde Lesnar necesitó siete F-5 para tumbar a “The Ruler”. La sombra de Lesnar sigue sobrevolando la final de esta noche, con la posibilidad de que aparezca para interferir en el resultado.