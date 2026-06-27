Triple H elogia a Nick Khan: “Nunca he conocido a un mejor hombre de negocios”

Triple H no escatimó en elogios al hablar de su socio en WWE. En una aparición junto al periodista deportivo Stephen A. Smith, el director de contenido de la empresa calificó a Nick Khan, presidente de WWE, como el mejor hombre de negocios que ha conocido en su carrera.

“Nunca he estado cerca de un mejor hombre de negocios. Lo increíble es que no solo tiene una mente extraordinaria para los derechos de transmisión, los ratings, el análisis de todos esos elementos, sino que creció siendo fanático de esto. Creció como aficionado al boxeo y a los deportes de combate, pero especialmente a la lucha libre profesional. Tiene un conocimiento tan profundo como cualquier persona que haya conocido. Y es directo. Lo que ves es lo que obtienes, y hombre, me encanta trabajar con él todos los días. Para mí, él y yo juntos somos como una sociedad perfecta: capaces de manejar el lado de los negocios, pero con esa energía que los dos sentimos y tenemos y ese amor por este negocio como ninguna otra cosa.”

► El arquitecto de la era TKO

Las palabras de Triple H llegan respaldadas por un historial de decisiones que han redefinido el modelo de negocio de WWE en los últimos años. Khan se incorporó a la empresa en agosto de 2020, proveniente de Creative Artists Agency, donde pasó más de dos décadas como uno de los negociadores de derechos mediáticos más influyentes de Hollywood.

Desde su llegada, su sello está en los movimientos más significativos de la empresa: la fusión con UFC bajo el paraguas de Endeavor que dio origen a TKO Group Holdings en septiembre de 2023, el acuerdo con Netflix que trasladó Raw a la plataforma de streaming a partir de enero de 2025, y la transición hacia el modelo de eventos premium en vivo que redefinió la estrategia de pago por ver de WWE.

Khan tiene contrato con TKO hasta el 31 de diciembre de 2030, según documentos presentados ante la SEC. Su continuidad asegurada, combinada con el respaldo público de Triple H, consolida la dupla que conduce el lado ejecutivo de la empresa en la era post-Vince McMahon.