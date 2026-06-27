Ricky Saints atacó a Trick Williasm y Lil Yachty en SmackDown

La más reciente edición de SmackDown abrió con un careo entre el Campeón de los Estados Unidos WWE, Trick Williams, su amigo Lil Yachty y uno de sus más grandes rivales del momento, el ex Campeón NXT, Ricky Saints, para que se terminara confirmando su lucha titular.

► Momentos clave

Trick Williams apareció acompañado por Lil Yachty y aseguró que el mejor día de su vida fue cuando se casó con Lash Legend el fin de semana pasado. Comentó que sus familiares y amigos estuvieron presentes y que ahora, aunque pensaba en su esposa, debía volver a concentrarse en los negocios.

Williams felicitó a Ricky Saints por convertirse en el retador número uno al Campeonato de los Estados Unidos WWE, pero dejó claro que lo derrotaría y que llegaría a WWE SummerSlam con su anillo de matrimonio y el título alrededor de su cintura.

Ricky Saints interrumpió el segmento y afirmó que Williams no era bueno tomando decisiones en la vida. Williams respondió diciendo que Saints había interrumpido su momento sabiendo que su paciencia era corta y que pronto conocería la realidad.

Saints aseguró que estaba viendo al próximo Campeón de los Estados Unidos WWE y afirmó que el impulso de Williams terminaría al día siguiente. Williams amenazó con sacarle los dientes a Saints, pero Saints se burló preguntando si Lil Yachty también venía incluido con el campeonato.

Lil Yachty respondió que nunca trabajaría para Saints, pero Saints lo sorprendió con un derechazo. Saints salió rápidamente del ring mientras Williams ayudaba a Lil Yachty a levantarse. Sin embargo, Saints regresó por sorpresa y atacó a Williams por la espalda con un golpe antes de retirarse.

Luego se confirmó que Trick Williams defenderá el Campeonato de los Estados Unidos WWE ante Ricky Saints en WWE Night of Champions 2026.