Mundial 2026: Senegal goleó a Irak y Francia a Noruega

La fase de grupos del Mundial 2026 cerró el vibrante Grupo I con una jornada cargada de goles, estrategias extremas y la ratificación de candidatos en Boston. La gran historia del día la escribió la selección de Francia, que se adjudicó el primer lugar del «grupo de la muerte» tras golear 4-1 a Noruega en un partido condicionado por el pragmatismo escandinavo.

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Sabiendo que el agónico gol de Senegal en el partido previo les aseguraba el pase como escoltas, el técnico noruego Stale Solbakken guardó a sus máximas estrellas —incluyendo a Erling Haaland y Martin Ødegaard— para dosificar de cara a los dieciseisavos de final.

Les Bleus no tuvieron piedad: un histórico y furioso hat-trick de Ousmane Dembélé (vigente Balón de Oro) en solo 25 minutos y un tanto de Desiré Doué sellaron el pleno de 9 puntos para los dirigidos de forma interina por Guy Stephan.

Por su parte, Senegal hizo los deberes temprano al vapulear por 5-0 a Irak. Tras una primera mitad discreta, los «Leones de Teranga» destrozaron la resistencia asiática en el complemento mediante una presión alta asfixiante, la imponente visión de juego de Sadio Mané y los goles de Habib Diarra, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye y un doblete de Pape Gueye.

Con este resultado, el combinado africano sumó 3 unidades y se posicionó en la zona alta de los mejores terceros, manteniendo vivas sus esperanzas de clasificación. En la siguiente ronda eliminatoria (dieciseisavos), Francia se medirá ante Suecia en Nueva York, mientras que Noruega chocará contra Costa de Marfil en Dallas.

📝 Incidencias: Francia 4 – 1 Noruega Minuto Suceso Detalle del Evento 07′ ⚽ ¡GOL DE FRANCIA! Noruega falla en la salida, Kylian Mbappé asiste al espacio y Ousmane Dembélé define cruzado de derecha tras enganchar en el área (1-0). 19′ ⚽ ¡DOBLETE DE DEMBÉLÉ! Repetición de la fórmula. Pase de Mbappé y Ousmane Dembélé la manda a guardar, esta vez con un sutil zurdazo (2-0). 20′ ⚽ DESCUENTO DE NORUEGA Reacción inmediata desde el saque del medio. Rápida combinación que finaliza Thelo Aasgaard con un gran quiebre de cintura y remate al primer poste (2-1). 25′ 🎩 ¡HAT-TRICK HISTÓRICO! Ousmane Dembélé recibe de Tchouaméni, amaga y la clava al segundo palo. Firma el segundo *hat-trick* más rápido en la historia de los Mundiales (3-1). 45’+ ⚽ ¡CUARTO GALO! Antes del descanso, el juvenil Desiré Doué conecta un certero testarazo para liquidar el trámite en Boston (4-1). 50′ 🧤 PENAL ATAJADO Theo Hernández derriba a Oscar Bobb en el área. El delantero Jørgen Strand Larsen ejecuta la pena máxima, pero el arquero galo Mike Maignan adivina y detiene el disparo.