SmackDown: Tiffany Stratton y Alexa Bliss cayeron ante B-FAB y Michin

En la primera lucha de la más reciente edición de SmackDown emitida por WWE, vimos cómo Tiffany Stratton y Alexa Bliss, cayeron sorpresivamente ante B-FAB y Michin.

► Momentos clave

Tiffany Stratton y Michin comenzaron el combate. Stratton tomó el control con una llave a la cabeza, conectó poderosas patadas voladoras y consiguió una cuenta de dos.Alexa Bliss recibió el relevo e intentó aplicar el Sister Abigail, pero Michin lo evitó.

B-FAB ingresó al combate y, mientras Bliss conectaba un Tornado DDT desde la ceja del ring para conectar a Michin, B-FAB la sorprendió con una crescent kick. Tras comerciales, Bliss logró darle el relevo a Stratton.

Stratton entró con impulso, conectando varios lariats, un codazo, patadas voladoras y un Cartwheel Alabama Slam, pero solo obtuvo una cuenta de dos. Luego aplicó un Handspring Stunner y un sentón, pero Michin interrumpió la cuenta.

Bliss llevó la pelea con Michin hacia ringside, donde ambas terminaron batallando en la zona de la mesa del cronometrador. Stratton se deshizo momentáneamente de Michin y preparó un Finlay Roll para buscar el moonsault.

En ese momento, Jade Cargill apareció y la hizo tropezar desde el exterior del ring. B-FAB aprovechó la distracción y derrotó a Tiffany Stratton tras combinar un Hangman’s Neckbreaker con un X-Factor para conseguir la victoria para su equipo.

Tras la lucha, con ayuda de Chelsea Green, se salvaron de una paliza de sus rivales y las atacaron para mandarlas corriendo al vestidor.