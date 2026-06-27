AJPW: Se anuncia el torneo «Zennichi Jr. Festival 2026»

All Japan Pro Wrestling anunció la realización del torneo «Zennichi Jr. Festival 2026«, una competencia individual para luchadores de peso inferior a los 100 kg.

► Se confirmó el torneo «Zennichi Jr. Festival 2026»

Para esta edición, se informó que participarán doce luchadores, divididos en dos grupos. La competencia dará comienzo el 9 de agosto en el Tokyo Korakuen Hall, y la final se celebrará el 29 de agosto en el distrito de Ota, con nueve fechas de competencia.

Los nombres de los participantes se revelarán durante la función que AJPW presentará en el Tokyo Korakuen Hall, el 19 de julio. Esta será la segunda edición de esta competencia, que fue la que sustituyó a la anteriormente denominada Junior Battle Of Glory y busca al mejor peso junior de la empresa.

Solamente se informaron las fechas y las sedes donde se desarrollará el torneo y éstas son: