Kendal Grey responde a las comparaciones con Kurt Angle

Kendal Grey es una de las figuras más prometedoras de WWE NXT, y las comparaciones con el Salón de la Fama Kurt Angle no han tardado en llegar.

Con un sólido historial en la lucha amateur —fue tricampeona de la NAIA con la Universidad de Life— Grey ha ganado fama rápidamente desde su llegada a WWE hace apenas dos años y medio. Ahora, en una entrevista con TMZ Sports’ Inside The Ring, la estrella de NXT habló por primera vez sobre esas comparaciones con el medallista olímpico.

► Grey, fan de Angle: “Veo su documental todo el tiempo”

La similitud más evidente entre ambos es su base en la lucha amateur, algo que veteranos como Bully Ray ya han señalado públicamente. Grey confesó que nunca ha tenido contacto directo con Angle, pero que lo tiene como una fuente constante de inspiración:

“Definitivamente no he hablado con Kurt Angle antes. Me encantaría hacerlo. Me encantaría aprovechar su experiencia. Creo que es super, super increíble. Soy una gran fanática de Kurt Angle. De hecho, veo su documental todo el tiempo cuando necesito motivación o simplemente, no sé, lo veo todo el tiempo. Creo que es muy genial y veo mucho de su material, obviamente.”

► “Nunca seré Kurt Angle”: Grey quiere ser la primera Kendal Grey

Aunque acepta la comparación con orgullo, Grey fue clara en que su objetivo es forjar su propio camino, no seguir los pasos de nadie:

“Sí lo admiro en muchos sentidos. Creo que era muy, muy bueno en el ring. Era bueno en los promos. Era gracioso, era entretenido. Así que siento que en todos los aspectos de este trabajo era tan bueno. Así que lo admiro en muchos sentidos, pero, sabes, creo que es super genial que me comparen con él de cierta forma, pero siento que nunca seré Kurt Angle porque Kurt Angle era él mismo. Nadie podía ser él. Así que espero poder tener similitudes pero también ser la primera Kendal Grey.”

Las palabras de Grey reflejan una madurez notable para alguien con tan poco tiempo en el negocio. Desde que debutó a través del programa NIL de WWE en 2023, la luchadora originaria de Las Vegas, Nevada —cuyo nombre real es Peyton Prussin— escaló posiciones rápidamente: conquistó el Campeonato Femenil WWE Evolve y ganó el Torneo Iron Survivor femenino en NXT Deadline 2025, lo que le valió una oportunidad titular ante Jacy Jayne en NXT New Year’s Evil 2026.

Como parte de sus referentes dentro de la empresa, Grey también citó a su jefe en NXT, Shawn Michaels, así como a las estrellas en activo Rey Mysterio y Rhea Ripley como figuras que la han inspirado a lo largo de su carrera. Dave Meltzer, del Wrestling Observer, ha llegado a señalar que Grey tiene el potencial de convertirse en la mejor luchadora estadounidense de todos los tiempos, un elogio que subraya las expectativas que rodean a esta joven talento.