Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 3 de julio 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita, y entre otras cosas vimos a Rey Fenix retener el Campeonato de peso Crucero AAA.
► En el episodio de WWE SmackDown del 19 de junio vimos:
- B-Fab y Michin vencieron a Alexa Bliss y Tiffany Stratton (* 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix retuvo ante Nathan Frazar (***)
- Paige venció a Jacy Jayne (*)
- Danhausen y Matt Cardona vencieron a Los Garza (1/2)
- Jade Cargill venció a Chelsea Green (*)
- Giulia venció a Kiana James (** 1/2)
- SmackDown: Tiffany Stratton y Alexa Bliss cayeron ante B-FAB y Michin
- SmackDown: Rey Fénix venció a Nathan Frazer y retuvo el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA
- SmackDown: Paige venció a Jacy Jayne en horrible lucha
- SmackDown: Danhausen y Matt Cardona vencieron a Los Garza
- SmackDown: Jade Cargill venció a Chelsea Green
- SmackDown: Giulia venció a Kiana James
► Cartelera WWE SmackDown 3 de julio 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 3 de julio 2026 en el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, New Jersey, (anteriormente llamado Historic Atlantic City Convention Hall), arena con capacidad para 14,770 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 3 de julio de 2026
|Hora (CDMX)
|18:00 PM
|Transmisión
|USA Network
|Sede
|Jim Whelan Boardwalk Hall Atlantic City, New Jersey,
|Capacidad
|14,770 espectadores