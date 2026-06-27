Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 3 de julio 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita, y entre otras cosas vimos a Rey Fenix retener el Campeonato de peso Crucero AAA.

► En el episodio de WWE SmackDown del 19 de junio vimos:

B-Fab y Michin vencieron a Alexa Bliss y Tiffany Stratton (* 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix retuvo ante Nathan Frazar (***) Paige venció a Jacy Jayne (*) Danhausen y Matt Cardona vencieron a Los Garza (1/2) Jade Cargill venció a Chelsea Green (*) Giulia venció a Kiana James (** 1/2)