Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 3 de julio 2026

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Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita, y entre otras cosas vimos a Rey Fenix retener el Campeonato de peso Crucero AAA.

► En el episodio de WWE SmackDown del 19 de junio vimos:

  1. B-Fab y Michin vencieron a Alexa Bliss y Tiffany Stratton (* 1/2)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix retuvo ante Nathan Frazar (***)
  3. Paige venció a Jacy Jayne (*)
  4. Danhausen y Matt Cardona vencieron a Los Garza (1/2)
  5. Jade Cargill venció a Chelsea Green (*)
  6. Giulia venció a Kiana James (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 3 de julio 2026

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El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 3 de julio 2026 en el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, New Jersey, (anteriormente llamado Historic Atlantic City Convention Hall), arena con capacidad para 14,770 aficionados.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Viernes 3 de julio de 2026
Hora (CDMX) 18:00 PM
Transmisión USA Network
Sede  Jim Whelan Boardwalk Hall Atlantic City, New Jersey,
Capacidad 14,770 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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