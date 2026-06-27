Zilla Fatu muy cerca de llegar a WWE

Tras una pausa, la historia de The Bloodline ha vuelto a ganar relevancia, con Roman Reigns como Campeón y reunido de nuevo con The Usos y sumado al apoyo de Jacob Fatu, mientra tientan a Solo Sikoa para su regreso. No obstante, en medio de este drama parece que un nuevo nombre se sumaría pronto a esta novela.

► Zilla Fatu ya habría firmado con WWE

Fightful Select informó recientemente que el plan actual de WWE es fichar a Zilla Fatu, suponiendo que el acuerdo no esté cerrado ya. Fatu estuvo recientemente en el WWE Performance Center siguiendo los pasos necesarios para prepararse para la firma.

“El plan actual de WWE es fichar a Zilla Fatu, si es que aún no lo han hecho”.

Si se concreta, este sería un movimiento importante para Zilla Fatu, quien tiene 26 años de edad y es hijo del fallecido Umaga, lo cual lo vincula inmediatamente a una de las familias más famosas de la lucha libre. WWE ya tiene bajo contrato a Roman Reigns, Jacob Fatu, Jimmy Uso, Jey Uso y Solo Sikoa, por lo que la incorporación de Zilla fortalecería aún más la presencia de la familia samoana en WWE.

Si bien se ha hablado durante un tiempo sobre el posible interés de WWE en Zilla Fatu, se señaló que la situación se intensificó recientemente. Fatu ha estado trabajando regularmente para House of Glory y Reality of Wrestling, forjándose un nombre fuera de la WWE antes de este posible salto.

Ahora, con la posible llegada de Zilla Fatu, la pregunta obvia es cómo lo utilizará WWE. Con la historia de The Bloodline en curso, bien podrían integrarlo directamente al drama familiar, mantenerlo alejado al principio, o permitirle desarrollarse antes de acercarlo a Roman Reigns, Jacob Fatu, The Usos o Solo Sikoa.