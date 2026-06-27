Night of Champions: Oba Femi venció a Jey Uso y es el NUEVO Rey del Ring

Esta noche, en la primera lucha del evento premium Night of Champions 2026 presentado por WWE desde Riad, Arabia Saudita, vimos cómo Oba Femi se convirtió en el nuevo King of the Ring 2026 al vencer a Jey Uso.

► Momentos clave

La lucha empezó con Oba Femi arrojando contra el esquinero a Jey Uso, quien reaccionó con derechazos, aunque luego cayó a la lona víctima de una tacleada de hombro.

Tras esto, Jey Uso sacó del ring al nigeriano y voló con tope suicida; quiso repetirlo, pero Femi, enojado, le dio tremendo antebrazo a la cara y luego le hizo una quebradora.

Jey Uso sorprendió con una superkick a Oba Femi evitando una spear, y le dio otras dos para llevarlo al esquinero, donde lo remató con una spear.

Jey Uso luego remató de nuevo con otra spear a Oba Femi, se subió al esquinero y se lanzó con plancha, pero Jey también quedó lastimado por el impacto y ya cansado, no pudo hacer el toque de espaldas.

Jey Uso repitió su plancha, el Uso Splash, pero la cuenta llegó solo a dos.

Jey Uso luego recibió dos uppercuts de parte de Oba Femi, quien lo arrojó como saco de papas a la lona.

The Ruler luego remató con su Fall From The Grace a Jey Uso y ganó la lucha y la corona de Rey del Ring.