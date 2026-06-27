Night of Champions 2026: Iyo Sky venció a Liv Morgan y es la NUEVA Reina del Ring

Esta tarde, en la segunda lucha del evento premium Night of Champions 2026 presentada por WWE desde Riad, Arabia Saudita, vimos cómo Iyo Sky logró vencer a Liv Morgan para convertirse en la NUEVA Queen of the Ring 2026.

► Momentos clave

Antes de la lucha, Danhausen apareció y dijo que era su primera vez allí y que la experiencia había sido maravillosa. También comentó que estaba emocionado por continuar con sus experimentos, ya que había conseguido mucho dinero.

Liv Morgan lo interrumpió y le exigió que le devolviera a The Judgment Day el dinero que les debía, advirtiéndole que habría consecuencias si no lo hacía. Danhausen respondió que no sabía de qué estaba hablando y lanzó una maldición sobre Liv. Liv reaccionó dándole una bofetada.

Ambas luchadoras iniciaron con una toma de árbitro. Liv buscó atacar las piernas, pero Iyo lo evitó. Tras un intercambio de llaves y reversiones, Iyo derribó a Liv con una tacleada de hombro y luego con un hip toss, aunque falló una patada giratoria.

Liv respondió con un Frankensteiner, seguida de un ataque con la cadera y una rodilla contra el esquinero. Después castigó a Iyo con varias patadas y la estranguló. Iyo reaccionó con una zancadilla y la remató con patadas voladoras al pecho.

Luego intentó un sunset flip powerbomb hacia el exterior, pero Liv se aferró a las cuerdas para impedirlo. Iyo evitó ser lanzada contra la barricada y conectó un codazo, seguido de una plancha desde la barricada.

Sin embargo, Liv recuperó el control al estrellar a Iyo contra el poste y devolverla al ring para castigarla con patadas a las costillas y ataques dirigidos a la pierna.

Liv mantuvo la ofensiva con un rodillazo en carrera, aplicó un Rear Naked Choke desde el esquinero y conectó un Codebreaker para una cuenta de dos. Luego ejecutó el Súplex Los Tres Amigos, rematando la secuencia con una patada enziguiri a la cabeza para otra cuenta cercana a tres.

Iyo Sky voló desde la tercera cuerda, pero falló, no pudo conectar a Morgan y se lastimó la rodilla; quién sabe si fue un error real, pues a ambas pareció darles risa.

Morgan le dio un rodillazo a la cara, pero Sky le dio un derechazo y se subió al esquinero, desde donde castigó a Morgan con un Spanish Fly.

Sky se subió al esquinero y se lanzó con su moonsault, aunque tuvo problemas para subirse cuando hizo el salto. Aun así, Iyo Sky venció a Liv Morgan con su moonsault y es la nueva Reina del Ring 2026.