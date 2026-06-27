Hoy en la historia de WWE: El debut de John Cena

El 27 de junio de 2002, apenas un día después de que Vince McMahon pronunciara su histórico discurso sobre la Ruthless Aggression Era, WWE vivió otro momento que acabaría cambiando para siempre el rumbo de la compañía. Durante el episodio de SmackDown grabado el 25 de junio, un joven John Cena hizo su debut oficial en televisión respondiendo al reto abierto de Kurt Angle. En las siguientes dos décadas, Cena se convertiría en una de las más grandes Superestrellas WWE de todos los tiempos.

► El nacimiento de una nueva estrella

Tras derrotar a Hulk Hogan en King of the Ring 2002, Angle salió al ring convencido de que nadie estaba a su altura y lanzó un reto abierto a cualquiera que quisiera enfrentarse a él. Entonces sonó una música desconocida y apareció un desconocido chico de 25 años para aceptarlo.

Angle le preguntó:

«¿Cómo te llamas?«.

El joven contestó::

«John Cena«.

Entonces llegó la pregunta que conectaría con el discurso de Vince McMahon pronunciado apenas 24 horas antes.

«¿Qué te hace pensar que tienes lo necesario para estar en el ring conmigo?«.

La respuesta fue tan breve como histórica:

«Ruthless Aggression«.

Con esas dos palabras comenzaba oficialmente la carrera de John Cena en WWE.

► La primera lucha de John Cena

Aunque Angle partía como claro favorito, Cena dejó una gran impresión desde el comienzo hasta el final del combate en la Allstate Arena en Chicago (Illinois, Estados Unidos). Lejos de mostrarse intimidado, plantó cara a uno de los mejores luchadores de la WWE, llegó incluso a poner en apuros al medallista olímpico y demostró una intensidad impropia de un debutante.

Finalmente, Angle logró imponerse tras conectar un Angle Slam y obligar a Cena a rendirse con el Ankle Lock (en años posteriores lo volvería a intentar -él y muchos otros- pero se toparían con el «Never Give Up»), pero el resultado terminó siendo lo menos importante de aquella noche. El joven recién llegado había conseguido captar la atención de todo el mundo.

► El gesto de The Undertaker

Uno de los momentos más recordados de aquel momento ocurrió después del combate. Entre bastidores, John Cena se cruzó con The Undertaker, una de las máximas autoridades dentro del vestuario de WWE.

Tras observar su actuación, Undertaker le estrechó la mano en señal de respeto, un gesto que con el paso de los años ha sido considerado como una especie de aprobación hacia el futuro de la compañía. Fue al final la primera muestra de bienvenida que John Cena recibió en la WWE.

► El primer gran símbolo de la Era Ruthless Aggression

El debut de John Cena no fue una casualidad. Llegó exactamente un día después de que Vince McMahon pidiera públicamente a toda la plantilla mostrar una actitud de «Ruthless Aggression», convencido de que era necesario encontrar una nueva generación de superestrellas tras el final de la Attitude Era.

Cena fue el primero en responder literalmente a ese desafío y terminó convirtiéndose en el rostro de aquella nueva etapa. Durante los años siguientes compartió protagonismo con nombres como Brock Lesnar, Randy Orton, Batista, Edge, Rey Mysterio, JBL, Shelton Benjamin o Bobby Lashley

► Una leyenda viviente de WWE

Aquel joven desconocido acabó convirtiéndose en una de las mayores leyendas de WWE. Entre sus logros destacan 17 Campeonatos Mundiales, protagonizar numerosos combates estelares de WrestleMania, así como algunas de las historias más grandes de la era moderna de la WWE… necesitaríamos un libro para explicar quién es John Cena.

Más de dos décadas después, el debut de John Cena frente a Kurt Angle sigue siendo uno de los momentos más importantes de la historia de WWE. Lo que comenzó como un simple reto abierto terminó marcando el nacimiento de la superestrella que acabaría liderando la empresa durante casi veinte años.

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