Kurt Angle revela cuál fue su lucha favorita

A lo largo de su carrera, Kurt Angle ha tenido una serie de combates excepcionales y su exaltación al Salón de la Fama WWE ha sido más que merecida. Sin embargo, tan memorables como han sido esas luchas, también estos le han pasado factura, ya que siempre ha tenido problemas con su cuello e incluso cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 tenía el cuello roto. Desde su retiro en WrestleMania 35, el héroe olímpico se ha sometido a una serie de tratamientos y cirugías para poder gozar de una buena salud, y eso no parece no cesar, puesto que tiene prevista una nueva operación en su cuello, mientras progresa la recuperación en su rodilla.

► Kurt Angle citó varios encuentros memorables en su carrera

Sin duda, Kurt Angle ha protagonizado posiblemente algunos de los mejores combates de todos los tiempos en un PPV, pero muchos se preguntan cuál de estos fue su favorito. Al respecto, durante una aparición reciente en la Steel City Con en Pensilvania, le respondió a un fanático que preguntaba del particular.

«Es difícil para mí decirlo, pero mi lucha favorita de todos los tiempos fue contra Chris Benoit en el Royal Rumble 2003. Me recordaba a mí. Tenía la misma intensidad, la misma constitución, el mismo atletismo. Cuando nos juntábamos era una guerra, luchas realmente intensas».

Si bien el combate entre Angle y Benoit fue el mejor para él, no dejó de hablar de otras grandes luchas que protagonizó, como aquella contra The Undertaker en No Way Out 2006, o la que tuvo contra Shawn Michaels en WrestleMania 21 en el 2005, a la que él llama la mejor lucha de todos los tiempos.