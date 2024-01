Zelina Vega no olvida a Rhea Ripley: «No me enterró»

Durante Backlash 2023, Rhea Ripley defendió con éxito el Campeonato Femenil SmackDown ante Zelina Vega en Puerto Rico. Fue una experiencia enorme para la retadora el luchar por un título en su país de ascendencia pero no pudo hacerla tan memorable como hubiera querido debido al poder imparable de Mami, que continúa reinando, ahora como Campeona Mundial. En este lapso de tiempo, cada una ha seguido su propio camino, más la monarca que la contendiente, pues esta apenas ha estado haciendo nada.

► Zelina Vega no olvida a Rhea Ripley

Pero no se olvida de aquella rivalidad. La cuenta de X de USA Network preguntó a los fanáticos por qué luchadoras quieren ver desafiar a Rhea y entre las muchas respuestas no faltaron quienes señalaron a Zelina, a lo que el perfil de la cadena de televisión contestó: «A Zelina le encantaría tener otra oportunidad». La luchadora se metió en la conversación para asegurar que así es: «Maldita sea, USA Network. Rhea Ripley no me enterró y me olvidó en Puerto Rico… Todavía le guardo rencor«.

Damn right @USANetwork 🤙🏽@RheaRipley_WWE didn’t bury & forget me in Puerto Rico.. and I hold grudges. https://t.co/YEyIEzdqeW — ZV (@ZelinaVegaWWE) January 7, 2024

¿Cuándo podría darse la revancha? Probablemente, no en Royal Rumble dado que no falta mucho para entonces y ahora mismo ambas guerreras no tienen nada que ver. ¿Y si Zelina Vega gana la batalla real de 30 mujeres? Esa sería una manera. Aunque se ha estado hablando de que la retadora al título en WrestleMania 40 podría ser Nia Jax. Ya veremos qué ocurre en los próximos meses. Mientras, recordemos lo que decía La Muñeca el año pasado sobre ser campeona:

«Por supuesto que puedo convertirme en campeona. ¿Por qué no? Déjame adivinar, ¿porque soy baja y porque nunca antes había ganado el oro a nivel individual? ¿Eso es válido? Bueno, una vez que le quito esas bombas a la gente que intenta atacarme, me permite detonar el mío. Parece que a veces la gente olvida quién soy, qué he hecho y por qué he hecho esto para empezar. Todavía estás hablando con la primera Reina del Ring, y la única mujer miembro de LWO.»

«Y como dije, LWO, se trata de cambiar y forzar oportunidades que no se le dan a personas como yo todo el tiempo. Siento que tengo a todos en Puerto Rico que estuvieron en esa arena en WWE Backlash 2023 conmigo cada vez que subo a ese ring. Sé quién soy, sé lo que he hecho, sé lo que he tenido que hacer para arañar y arañar hasta llegar a donde estoy».