Hoy en la historia de WWE: Comienza la Era Ruthless Aggression

Un 24 de junio como hoy pero de 2002 tuvo lugar en Monday Night Raw un segmento realmente importante en la historia moderna de WWE. Durante el programa, Vince McMahon reunió a todo el elenco de la marca roja alrededor del ring para pronunciar un discurso que acabaría marcando el comienzo de una nueva etapa para la compañía: la Era Ruthless Aggression.

► La WWE de aquel entonces

WWE atravesaba entonces un momento de cambios. Apenas un año antes había adquirido WCW y ECW, poniendo fin a las Monday Night Wars y consolidándose como la gran potencia de la lucha libre profesional. Sin embargo, el final de la competencia también supuso un nuevo desafío.

La Attitude Era, impulsada por grandes nombres de la empresa como Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, The Undertaker, Kane, Mick Foley o Kurt Angle, había llevado a la empresa a su mayor éxito, pero muchas de aquellas estrellas comenzaban a alejarse del protagonismo principal.

Entonces, McMahon lanzó un desafío a todo el vestidor explicando que la misma agresividad despiadada que le había permitido derrotar a empresas como la AWA, la NWA, WCW y ECW era exactamente lo que necesitaba volver a encontrar dentro de WWE.

► Una nueva era

“Who has Ruthless Aggression?”

Con esa pregunta, el entonces mandamás desafió públicamente a todos los luchadores presentes, buscando a las futuras caras de la compañía. Aunque el término ya había sido utilizado anteriormente, este segmento es considerado actualmente como el punto de partida oficial de la Era Ruthless Aggression.

El reto no tardó en ser respondido. Apenas unos días después, durante el episodio de SmackDown del 27 de junio de 2002, un joven John Cena respondió al reto abierto de Kurt Angle. Cuando Angle le preguntó qué tenía que ofrecer, Cena contestó con dos palabras que acabarían definiendo una era: “Ruthless Aggression”.

Aquella aparición marcó el debut televisivo del futuro 17 veces campeón mundial y es recordada como uno de los momentos más importantes tanto de la historia de la WWE como de la carrera de John Cena. Pero Cena no fue el único que dio un paso adelante para contestar a McMahon.

► Grandes luchadores y grandes historias

Durante los años siguientes surgirían algunas de las mayores estrellas del siglo XXI, incluyendo a Brock Lesnar, Randy Orton, Batista, Edge, Rey Mysterio, JBL, Shelton Benjamin, Bobby Lashley, Carlito, Mr. Kennedy y muchos otros talentos que acabarían liderando la empresa durante más de una década.

También fue la época de Brock Lesnar contra Kurt Angle, Triple H frente a Shawn Michaels, Batista contra Triple H, John Cena contra JBL, Edge contra John Cena, Rey Mysterio conquistando el Campeonato Mundial Peso Completo tras la muerte de Eddie Guerrero o Randy Orton consolidándose como «The Legend Killer«.

Así mismo, WWE apostó por nuevos conceptos y eventos históricos. Durante esos años nacieron Taboo Tuesday o New Year’s Revolution, se introdujo el combate Elimination Chamber y se celebraron WrestleMania tan recordadas como WrestleMania XIX, WrestleMania 21, WrestleMania 22 o WrestleMania 23.

► Un cambio de rumbo

A diferencia de la Attitude Era, que se apoyaba en historias más provocadoras y polémicas, la Era Ruthless Aggression puso un mayor énfasis en la competición dentro del ring, el desarrollo de nuevos talentos y la construcción de futuras superestrellas.

Aquella transición permitió a WWE afrontar con éxito la salida progresiva de figuras como The Rock y Stone Cold Steve Austin, garantizando el relevo generacional necesario para seguir liderando la industria. A 24 de junio de 2026, WWE estaría en una búsqueda parecida.

Más de dos décadas después, la pregunta que Vince McMahon lanzó y la respuesta que John Cena o Randy Orton le dieron siguen siendo recordadas. No solo simbolizó el final definitivo de la Attitude Era, sino también el comienzo de una generación que marcaría el rumbo de WWE hasta la actualidad.

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