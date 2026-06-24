Matt Hardy asegura que The Hardyz aún no piensan en el retiro

A pesar de contar con más de tres décadas de trayectoria en la lucha libre profesional, Matt Hardy y Jeff Hardy todavía no contemplan poner punto final a sus carreras.

Durante una entrevista con GOW Media, Matt habló sobre el futuro de The Hardyz y dejó claro que ambos continúan disfrutando su trabajo dentro del cuadrilátero, por lo que el retiro sigue estando lejos de sus planes inmediatos.

► Matt Hardy quiere seguir luchando mientras el cuerpo responda

El veterano explicó que la meta actual es continuar activos mientras su condición física se los permita.

«Intentamos seguir con esta espiral hasta que llegue a su fin, y ese es, en cierto modo, nuestro objetivo. Cuando nuestros cuerpos nos digan algo así como: ‘Vale, ya basta’, ahí será cuando lo dejemos. Pero hasta entonces, vamos a seguir viviendo el sueño de nuestra infancia e intentaremos devolver lo que hemos recibido y ayudar a la gente«.

Las palabras de Matt reflejan el entusiasmo que todavía mantienen por competir, a pesar de las múltiples lesiones y el desgaste acumulado tras años protagonizando algunos de los combates más extremos de la industria.

Además de continuar luchando, Matt destacó que una de sus prioridades actuales es compartir conocimientos con talentos jóvenes que buscan abrirse camino en el negocio.

Entre los nombres que mencionó se encuentran Private Party y Leon Slater, luchadores a quienes considera parte importante del futuro de la industria.

Según Hardy, ofrecer consejos y transmitir experiencias adquiridas durante décadas de carrera es una de las formas en las que busca retribuir todo lo que la lucha libre le ha dado.

► The Hardyz siguen compitiendo por campeonatos

Las declaraciones llegan en un momento donde los hermanos Hardy continúan siendo protagonistas dentro de TNA Wrestling.

Este fin de semana, Matt Hardy y Jeff Hardy competirán en Slammiversary en una lucha de escaleras por los Campeonatos Mundiales de Parejas de TNA.

Sus rivales serán The System y The Righteous, en un combate que promete poner a prueba una vez más la resistencia de una de las parejas más exitosas e influyentes en la historia de la lucha libre profesional.

Por ahora, The Hardyz siguen enfocados en ganar campeonatos y mantenerse activos, demostrando que todavía tienen mucho que ofrecer antes de pensar en la despedida definitiva.