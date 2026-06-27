Night of Champions: Seth Rollins logró vencer a Bron Breakker y obtuvo venganza

Esta tarde, en la tercera lucha del evento premium Night of Champions 2026 realizado desde Riad, Arabia Saudita, vimos cómo Seth Rollins logró vencer a Bron Breakker en una gran lucha en jaula, que tuvo de todo.

► Momentos clave

Seth Rollins llegó al ring y, antes de encerrarse en la jaula, decidió sacar un montón de sillas y hasta dos mesas para meterlas al ring.

Bron Breakker no se quedó atrás: sacó palos de kendo, un bote de basura y varias sillas para entrar al ring, todo mientras Rollins lo esperaba sentado en una silla. Ambos luego quedaron sentados sobre sillas en el ring y Charles Robinson sonó la campana.

Luego, se pararon y se dieron derechazos; Breakker derribó a Rollins y con catapulta lo mandó contra la jaula, pero Rollins logró escalar y se lanzó con plancha cruzada.

Luego, la lucha bajó un poco de intensidad; ambos se dieron derechazos, Breakker le dio con el palo de kendo a Rollins y este logró doblegarlo tras resistir, pero no pasó así mucho.

Rollins armó una mesa en el esquinero y, aunque no pudo usarla, logró darle un silletazo en la espalda a su rival. Sin embargo, Breakker reaccionó de gran manera: con un súper lazo al cuello tras caminar desde las sogas y casi se lleva la victoria.

Breakker metió la cabeza de Rollins en una silla, pero logró sacarla para evitar a tiempo un sillazo y le dio superkick a Breakker en dos ocasiones.

Breakker no cayó, pero con una tercera superkick reforzada con una silla sí cayó.

Rollins iba a buscar su Stomp, pero Breakker lo sorprendió con una lanza y casi se lleva la victoria.

Breakker se subió a lo alto de la jaula, intentando escapar, pero Rollins se paró de una mesa y trepó hasta lograr un intercambio de derechazos sobre una de las esquinas de la jaula.

Rollins logró luego hacerle un tremendo súperplex desde todo lo alto de la jaula y hacer que Breakker atravesara una mesa.

Breakker empezó a sangrar del ojo y Rollins de la espalda. Gran movida.

Breakker, con toda la cara empapada de sangre, logró darle un lazo al cuello y una tremenda spear a Rollins, pero Seth sobrevivió.

Breakker luego sobrevivió a un portazo en la cabeza tras intentar escapar y a un Stomp de Rollins, quien quedó sorprendido totalmente.

Breakker le pidió clemencia a Rollins, quien iba a aplicarle otro pisotón a la cabeza. Rollins se detuvo unos segundos, pero lo remató con otro stomp y lo venció para lograr completar su venganza.