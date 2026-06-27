Night of Champions: Seth Rollins logró vencer a Bron Breakker y obtuvo venganza

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Seth Rollins gana lucha en jaula en WWE Night of Champions 2026

Esta tarde, en la tercera lucha del evento premium Night of Champions 2026 realizado desde Riad, Arabia Saudita, vimos cómo Seth Rollins logró vencer a Bron Breakker en una gran lucha en jaula, que tuvo de todo.

► Momentos clave

WWE Night of Champions 2026.
WWE Night of Champions 2026.

Seth Rollins llegó al ring y, antes de encerrarse en la jaula, decidió sacar un montón de sillas y hasta dos mesas para meterlas al ring.

Bron Breakker no se quedó atrás: sacó palos de kendo, un bote de basura y varias sillas para entrar al ring, todo mientras Rollins lo esperaba sentado en una silla. Ambos luego quedaron sentados sobre sillas en el ring y Charles Robinson sonó la campana.

Luego, se pararon y se dieron derechazos; Breakker derribó a Rollins y con catapulta lo mandó contra la jaula, pero Rollins logró escalar y se lanzó con plancha cruzada.

Luego, la lucha bajó un poco de intensidad; ambos se dieron derechazos, Breakker le dio con el palo de kendo a Rollins y este logró doblegarlo tras resistir, pero no pasó así mucho.

Rollins armó una mesa en el esquinero y, aunque no pudo usarla, logró darle un silletazo en la espalda a su rival. Sin embargo, Breakker reaccionó de gran manera: con un súper lazo al cuello tras caminar desde las sogas y casi se lleva la victoria.

Breakker metió la cabeza de Rollins en una silla, pero logró sacarla para evitar a tiempo un sillazo y le dio superkick a Breakker en dos ocasiones.

Breakker no cayó, pero con una tercera superkick reforzada con una silla sí cayó.

Rollins iba a buscar su Stomp, pero Breakker lo sorprendió con una lanza y casi se lleva la victoria.

Breakker se subió a lo alto de la jaula, intentando escapar, pero Rollins se paró de una mesa y trepó hasta lograr un intercambio de derechazos sobre una de las esquinas de la jaula.

Rollins logró luego hacerle un tremendo súperplex desde todo lo alto de la jaula y hacer que Breakker atravesara una mesa.

Breakker empezó a sangrar del ojo y Rollins de la espalda. Gran movida.

Seth Rollins vs. Bron Breakker en WWE Night of Champions 2026
Seth Rollins vs. Bron Breakker en WWE Night of Champions 2026

Breakker, con toda la cara empapada de sangre, logró darle un lazo al cuello y una tremenda spear a Rollins, pero Seth sobrevivió.

Breakker luego sobrevivió a un portazo en la cabeza tras intentar escapar y a un Stomp de Rollins, quien quedó sorprendido totalmente.

Breakker le pidió clemencia a Rollins, quien iba a aplicarle otro pisotón a la cabeza. Rollins se detuvo unos segundos, pero lo remató con otro stomp y lo venció para lograr completar su venganza.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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