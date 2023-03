Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento WSW Unleash Hell de la compañía World Series Wrestling celebrado el 11 de marzo de 2023 en el South Eastern Entertainment Centre en Melbourne, Victoria, Australia.

What a show! New Womens champ @JordynneGrace, a 619 from @briancagegmsi, @bandidowrestler and @TheRealMorrison main event, The Major Dumbasses @TheMattCardona and @Myers_Wrestling and of course…SHREK. Thanks @WSWWrestlingAUS for an amazing show. Can’t wait for tomorrow night! pic.twitter.com/cG178As6uf

— Thomas (@UnhingedThomas) March 10, 2023