Dutch Mantell: “Brock Lesnar vs Bray Wyatt era una mala idea”

Luego de oficializarse el duelo entre Lesnar y Omos para WrestleMania 39, empezaron los cuestionamientos en torno a si no existía un rival de mayor perfil para The Beast Incarnate en un evento como este; de hecho, hasta la idea del Lesnar vs. Lashley resultaba mucho mejor en este punto que el fiasco que supuso su lucha en Elimination Chamber el mes pasado.

► WWE “complació” el deseo de Brock Lesnar para WrestleMania 39

Durante los últimos meses, WWE tuvo una idea para que Lesnar enfrentara a Bray Wyatt en WrestleMania este año, pero no sucedió por pedido del propio Lesnar. Esto abrió el camino para que Wyatt se enfrentara a Bobby Lashley y, de igual manera, Lesnar le hiciera frente al gigante nigeriano Omos en el Show de Shows.

En el reciente episodio de su podcast Story Time with Dutch Mantell, el ex manager de la WWE, Dutch Mantell, analizó las posibles razones por las que Brock Lesnar se habría negado a enfrentarse a Bray Wyatt, y enfatizó que hubiera sido una muy mala idea portarse necios ante esta situación.

“Brock no quiere meterse con eso. ¿Y si lo golpea? Quiero decir, ¿y si Brock vence a Bray Wyatt? ¿Me voy a enojar? No. ¿Va a ayudar a Brock? No. Y sabes que Bray no lo vencerá porque eso no va a suceder, punto. Porque conocen a Brock, ya sabes, cuando Brock trae un problema, no es como, ‘ah, bueno, vendrá y lo hará’. No, Brock no vendrá”.

“Brock es multimillonario. Simplemente se levantará, saldrá por la puerta y seguirá adelante. Entonces, simplemente no pueden hacer nada que quieran con Brock porque, ya sabes, han construido el suyo propio, no sé cómo decirlo. Han construido un monstruo en Brock porque ya no necesita tu dinero… Pero está muy seguro de que no entrará en algo que él ve como un ángulo menor con Bray Wyatt”.