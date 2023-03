GFW Gender Wars 3 | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento GFW Gender Wars 3 de la compañía Girl Fight Wrestling celebrado el 7 de marzo de 2023. en The ArenA en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos.

@GirlFightWrest is back in March. Don’t miss out if you are in the Kentucky or Indiana area. Always a fun show with some great talent. @BillieStarkz @Brogan_finlay @SawyerWreck @Armstrong18Rach #wrestling #girlfight pic.twitter.com/0UJJkX7BrV

Como acostumbramos, primero vamos con los resultados de los combates; aunque no contamos con apenas imágenes del show.

Lucha individual: Rachel Armstrong venció a Mickey Midas

Lucha individual: Kenzie Paige venció a Omega

Lucha individual:Shane Mercer venció a Kylie Alexa

Lucha individual:Hardcore Charles venció a Mad Man Pondo

Lucha sin descalificación: The Rejects (John Wayne Murdoch & Reed Bentley) vencieron a Mickie Knuckles & Sara Dox

Lucha individual: Billie Starkz venció a Brogan Finlay

Justamente la imagen con la que contamos es de Billie Starkz, una luchadora de la que cada vez estamos hablando más, tanto a nivel independiente -trabaja por todo el circuito- como en lo relativo a AEW, donde ya ha tenido varias luchas. Y ya la hemos leído hablando de su debut en esta compañía, de cuando le rompió la nariz a Britt Baker o de luchar en ROH.

In the past few months, I seen you at GCW, OVW, AEW, and now Girl Fight Wrestling. You made us Kentuckians proud. I’m excited to see more of you. Good seeing you Billie. pic.twitter.com/pngVheoWbt

— Kenny Cummings (@KennyisChillin) March 8, 2023