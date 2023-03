Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento wXw We Love Wrestling de la compañía Westside Xtreme Wrestling celebrado el 12 de marzo de 2023 en Turbinenhalle 1 en Oberhausen, Düsseldorf, Renania del Norte-Westfalia, Alemania.

MORGEN machen wir munter weiter mit wXw We Love Wrestling LIVE

wXw We Love Wrestling 12 de marzo 2023

Los geht die Action bei #WeLoveWrestling in Oberhausen am #wXw16Carat Wochenende. Wie immer mitten drin, statt nur dabei. @Fast_Time_Moodo besiegt @Jaden4Real im ersten Match des Tages.

Erneute Titelverteidigung für wXw Shotgun Champion @laurance_roman bei #WeLoveWrestling . Er besiegt Ambition 14 Sieger @abe_fuminori in einem großartigen Match. #wXw16Carat

Erfolgreiche erste Titelverteidigung der neuen wXw World Tag Team Champions @IcarusAaron und @WrestlerDover gegen die #1 Herausforderer @NikitaCharisma und @AVASchenkenberg bei #WeLoveWrestling am #wXw16Carat Wochenende.

Whooooo… wants to seeeee… this awesome video?!?@BigBackBodyDrop präsentiert

wXw #WeLoveWrestling 42

HEUTE 12 Uhr

im Rahmen von #wXw16Carat Gold

Turbinenhalle Oberhausen

Tickets & Info: https://t.co/hq8FxOtnQs – Es gibt noch eine Tageskasse. pic.twitter.com/bL0Ww8gNP9

— wXw Germany (@wXwGermany) March 12, 2023