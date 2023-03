SCWPro Luck Is For Losers | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento SCWPro Luck Is For Losers de la compañía SCWPro celebrado el 4 de marzo de 2023 en el Blue Grass Community Center en Blue Grass, Iowa, Estados Unidos.

> SCWPro Luck Is For Losers

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Corn Boi venció a ‘Primetime’ James Thomas

Mason Beck venció a Partners in Rhyme (MFG y Niko Kline) por conteo de fuera

Shain Boucher y Malik Champion (con Evangeline) vencieron a Anakin Murphy y Hippie J

John Bonhart venció a Casey Jax

Campeonato Iowa SCWPro : ‘The Shug’ Shane Hollister (c) venció a Eric Eznite

: ‘The Shug’ Shane Hollister (c) venció a Eric Eznite Dustan Moseley venció a Chuck Brewster

Series de Eliminación Iowa : Johnny Wisdom def. Krotch

: Johnny Wisdom def. Krotch inFAMy (Joeasa y Robin Steele) vencieron a The Shadow Hunters (Augustus Draven y Jay Marston) (con Connor Braxton)

Deonn Rusman volvió para salvar a Joeasa y Robin Steele

Además, estos serán próximos shows de SCWPro:

SCWPro Luck is for Losers – 4 de marzo – Blue Grass Community Center – Blue Grass, Iowa

– 4 de marzo – Blue Grass Community Center – Blue Grass, Iowa SCWPro Hawkamania XXX: Walkin’ the Walk and Hawkin’ the Hawk – 18 de marzo – Wildwood Smokehouse and Saloon, Iowa City, Iowa

– 18 de marzo – Wildwood Smokehouse and Saloon, Iowa City, Iowa SCWPro Epic – 8 de abril – Blue Grass Community Center, Blue Grass, Iowa

A continuación, vemos algunas imágenes de los mismos:

🚨 BREAKING NEWS 🚨@DeonnRusman has returned! inFAMy is whole again! They'll face @fakebraxton, @AugustusDraven & @proJMarston in a 6-MAN TAG TEAM STREET FIGHT at EPIC on April 8th in Blue Grass! pic.twitter.com/FRkPD1s535 — SCWPro (@SCWPro) March 5, 2023

También puedes ver los resultados e imágenes de otros eventos recientes:

Y puedes repasar todo lo ocurrido esta semana de momento en WWE: