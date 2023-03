Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento HOG With Glory Comes Pride de la compañía House of Glory celebrado el 10 de marzo de 2023 en la NYC Arena en Nueva York. Pudo y puede verse en FITE TV.

WHAT. A. CARD. 🤩 #WithGloryComesPride goes down TONIGHT‼️ [ Meet & Greet 6pm | Bell Time 8pm | NYC Arena in Queens | pic.twitter.com/urfHdzLbVk — House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) March 10, 2023

> HOG With Glory Comes Pride

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Campeonato de Peso Crucero HOG : Mighty Mante venció a Encore para retener el título

: Mighty Mante venció a Encore para retener el título Evander James (con Mike Verna) venció a Joey Silver (con Scarlett Meidan)

Campeonato Femenil HOG : The Ultra Violette venció a Max The Impaler para mantener el cinturón

: The Ultra Violette venció a Max The Impaler para mantener el cinturón Michael Fain (con Kiki VanGogh y Smoothe Blackmon) venció a Roachie Roach

Lucha por la contención al Campeonato de Peso Crucero HOG: Ichiban venció a Eden, Nolo Kitano, Osito, Raheem Royal y Smiley

Campeonato Crown Jewel HOG : Charles Mason venció a Alec Price para seguir siendo campeón

: Charles Mason venció a Alec Price para seguir siendo campeón Campeonato de Peso Completo HOG : Jacob Fatu venció a Fred Rosser para retener el título

: Jacob Fatu venció a Fred Rosser para retener el título Campeonato de Parejas HOG : The Bookers (Amazing Red y BXL) vencieron a The Mane Event (Jay Lyon y Midas Black) para ganar los cinturones

: The Bookers (Amazing Red y BXL) vencieron a The Mane Event (Jay Lyon y Midas Black) para ganar los cinturones KUSHIDA venció a Low Ki

Y ahora con algunas de las imágenes del show:

Encore gets Served!?! pic.twitter.com/1PIPZuvynp — House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) March 11, 2023

Violette just successfully defended her HOG Women’s Championship and overcame The Bookers test. Will The Mane Event overcome the power hungry “Bookers and retain the HOG Tag Team Championship? pic.twitter.com/E8tP5vVbao — House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) March 11, 2023

