Que haya cierto pique (sano) entre dos promotoras españolas por ver cuál hace más ruido hoy día es la mejor noticia posible para la escena del país ibérico.

Mientras LuchaLibre Barcelona produjo un show con Samuray Del Sol como protagonista, tuvo a Mercedes Moné tras bambalinas y amplía horizontes, el más reciente fin de semana Resist Pro Wrestling colisionó contra Over The Top Wrestling en su habitual fortín, el Espai Jove Les Basses de Barcelona.

Allí, se defendieron dos títulos de la promotora irlandesa y uno de Revolution Pro Wrestling, situándose en el estelar un mano a mano entre Carranza y LJ Cleary por el Campeonato Absoluto de RIOT.

Y aunque finalmente Session Moth Martina no pudo acudir al evento, su sustituto, si bien de menor mediaticidad, supuso un mejor aporte en el sentido “in-ring”: Robbie X. Y es que, con todas las de ley, España tuvo aquí su particular Forbidden Door, mostrando unos niveles de producción y consistencia luchística superiores a cualquier otro producto de esta escena. Tan contentos quedaron los chicos de Resist que subirán durante los próximos días todos los encuentros de Resist: Top Tier a su canal de YouTube.

He aquí los resultados completos de Resist: Top Tier.

