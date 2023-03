Desarrolladora del WWE 2K23 da detalles de MyRise

Solo faltan cinco días para el lanzamiento del WWE 2K23 y desde hace unos meses venimos conociendo todas las novedades que hemos tenido a nuestra disposición, pero aún quedando tan poco para que podamos jugarlos, estas no terminan. Ahora nos enfocamos en el modo MyRise, el cual permitirá a los jugadores elegir a un luchador o una luchadora personalizados con el que construir una carrera para convertirlo en Superestrella de la WWE y alcanzar la cima. Un modo muy habitual en los videojuegos deportivos.

Contamos con información de Andrea Listenberger, diseñadora narrativa sénior de Visual Concepts. Hablando recientemente en Bashworld adelantaba que esta vez más que nunca los jugadores van a querer probar todas las diferentes opciones del modo MyRise.

“Quiero decir, incluso diría que algunos jugadores van a querer jugarlo una vez y luego volver a jugar el modo historia porque puedes acceder a diferentes cosas, diferentes elementos en función de algunas de las elecciones que hagas. Voy a dejarlo así porque no quiero estropearlo”.

RVD lit a table on fire and did the corkscrew leg drop over the table in #WWE2K23 Showcase! It looks INCREDIBLE! pic.twitter.com/a5F6lFc1gv

También avisa de que los escritores del videojuego tienen experiencia trabajando en la WWE así que los jugadores pueden esperar buenas historias.

“Todos los escritores de MyRise trabajaron en WWE y, como saben, WWE puede ser famosa por tener desvíos, sorpresas, giros y vueltas; y seguimos el producto. Escribimos para el producto. Entonces, cuando juegas MyRise, habrá desvíos, giros y vueltas. Es posible que puedas crear algunos propios como tu personaje”.

a guy like me, activate that "REVENGE ATTACK" for Rey Mysterio. Cause Dominik isn't getting away with it in my Universe. 😅

Also 619 at the End! #WWE2K23 pic.twitter.com/TiwzhIkKGx

— Macho T (@ItsMachoT) March 9, 2023