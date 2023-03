Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento Circle 6 Obey Your Master de la compañía Circle 6 celebrado el 11 de marzo de 2023 en el Masonic Temple en Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

> Circle 6 Obey Your Master



Jake Crist venció a Nate Webb

Lucha de parejas Texas Tornado : Ace Perry y Dale Patricks vencieron a Midwest Scum (Dread King Logan y Zach Thomas)

: Ace Perry y Dale Patricks vencieron a Midwest Scum (Dread King Logan y Zach Thomas) Christian Napier venció a Kevin Giza y Vincent Nothing

Alice Crowley venció a Sebastian LeShawn

Lucha sin ring : Casanova Valentine venció a Otis Cogar

: Casanova Valentine venció a Otis Cogar Lucha Terracotta Torture : Eric Ryan venció a Remington Rhor

: Eric Ryan venció a Remington Rhor Lucha Fans Bring The Weapons : Bobby Beverly venció a Lucky 13

: Bobby Beverly venció a Lucky 13 Campeonato Mundial Circle 6 – Lucha Three Stages Of Hell: Zachary Wentz venció a Atticus Cogar para ganar el título

@Circle6_co @Atticus_Cogar #C6Obey what a great finish to an amazing match had a great time last night pic.twitter.com/SZbtNwK3wQ — Isaiah reigles (@IReigles) March 12, 2023

En este evento tenemos que destacar al luchador Zachary Wentz, conocido como Nash Carter en la WWE. Recordemos que fue despedido de la compañía McMahon, en la que llegó a ser Campeón de Parejas NXT, en 2022 después de que su ex pareja lo acusara de violencia doméstica y volviera a la luz una foto de él disfrazado de Adolf Hitler. De cuando en cuando está llamando la atención, como hiciera el mes pasado cuando nos enteramos de que está saliendo con Gigi Dolin, Superestrella de NXT.

