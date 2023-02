Gigi Dolin está en una relación sentimental con un ex WWE

En el episodio de NXT de la semana pasada, vimos un tributo al segmento de la barbería de Shawn Michaels y Marty Jannetty, cuando Jacy Jayne atacó a Gigi Dolin de manera violenta durante el segmento de “Ding Dong Hello”, que tuvo a Bayley como anfitriona. Esto marcó el final de más de un año de unión de quienes formaran parte de Toxic Attraction, y el reinicio de la carrera a nivel individual de ambas, aunque en el caso de Gigi, con algunas consecuencias producto de los golpes recibidos.

► Gigi Dolin y Zachary Wentz pasaron juntos el día de San Valentín

Luego de sufrir la traición de Jacy Jayne, Gigi Dolin tendrá que recomponerse no solo mentalmente, sino también físicamente por la golpiza sufrida, y que la mantuvo fuera del reciente episodio de WWE NXT. No obstante, la ex miembro de Toxic Attraction no desaprovechó la oportunidad de pasar el día de San Valentín con alguien.

Gigi Dolin recurrió a sus redes sociales para confirmar su relación con Zachary Wentz, quien fuera conocido como Nash Carter en WWE. Allí publicó una fotografía de ambos pasando el día juntos en Epcot Center, en Orlando, Florida.

Gigi Dolin y el ex Nash Carter a menudo han sido vistos juntos, han compartido fotos en sus cuentas de Instagram, y en su momento compartieron sendos mensajes en redes sociales, que sugería una relación entre ambos.

Seal – Kiss from a Rose — Gigi Dolin (@gigidolin_wwe) August 8, 2022

– “Me dirijo al gimnasio y necesito un poco de motivación extra. Envíame algunas canciones de ritmo pesado con averías desagradables. gracias Los quiero.” – “Kiss from a Rose, Seal”

Damn, You really know how to get me goin. — Zachary Wentz (@ZacharyWentz) August 8, 2022