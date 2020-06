El debut de Matt Riddle en SmackDown fue auspicioso, ya que logró derrotar al flamante Campeón Intercontinental AJ Styles, a la vez que todos los luchadores del bando técnico de la marca azul se le sumaron al festejo; sin embargo, más que hablar de su gran victoria, es una acusación en contra del Original Bro que se dio en los últimos días. Precisamente, Riddle ha sido acusado de violación por la luchadora independiente Candy Cartwright, hechos que tanto Riddle y como su esposa negaron categóricamente, e inclusive el abogado del luchador ha tomado cartas en el asunto.

Pese a que Matt Riddle habría informado de este problema a WWE antes de que finalmente lo firmaran, ha surgido un nuevo detalle en torno a este problema, ya que apareció una testigo que manifestó de que Riddle y Candy Cartwright tuvieron una relación extramatrimonial.

► ¿Es el fin del impulso para Matt Riddle?

A raíz de las acusaciones contra Matt Riddle, y luego de que WWE haya programado para este viernes una lucha por el Campeonato Intercontinental WWE entre AJ Styles contra Drew Gulak, donde este último recibió la oportunidad en lugar de Riddle, quien bien podía haberla merecido considerando el debut que tuvo, algunos fanáticos asumieron que WWE hizo el cambio debido al reciente problema del Original Bro.

Ringside News pudo conocer e informar de que el plan en todo momento era un enfrentamiento entre AJ Styles vs Drew Gulak. La lucha titular programada para este viernes no tuvo nada que ver con las acusaciones de Matt Riddle. Otros fanáticos han inferido de que el impulso para Matt Riddle ha terminado. Sin embargo, la misma fuente revela de que ninguna de los dos eventos tienen relación.

"SmackDown filmará este viernes. Ni siquiera tienen el episodio completamente escrito todavía. Vince McMahon estaba pidiendo múltiples reescrituras incluso antes de que la grabación fuera retrasada debido al COVID-19. Solo podemos imaginar lo que querrá cambiar ahora."

"Como el programa aún no está escrito, no hay una forma definitiva de saber si Matt Riddle perderá algún tipo de impulso en SmackDown. Podemos confirmar que el hecho de no haber sido programado para una lucha por el Campeonato Intercontinental la próxima semana no tuvo nada que ver con las acusaciones que cayeron ese mismo día."

Habrá que ver si WWE toma algún tipo de represalia contra Riddle, o si simplemente lo apartará de las grabaciones hasta que la situación se esclarezca un poco, de un modo similar a lo que ocurre con el trío de The Forgotten Sons.