El movimiento conocido como #SpeakingOut no está dejando títere con cabeza en la lucha libre, y por ahora solo han salido una luz unos cuantos nombres, bastantes podríamos decir, aunque con el temor de que sean más. Ahora Matt Riddle responde a las acusaciones. El luchador de WWE, la nueva estrella de SmackDown, quien podría ser una de las próximas grandes leyendas del imperio luchístico que gobierna Vince McMahon, fue acusado por una mujer de abusar sexualmente de ella.

Cabe mencionarse que aún no ha respondido como tal públicamente, pero él ya habría respondido en privado a dicha acusación a través de mensajes privados que han sido filtrados, como recoge Alistair McKenzie. Riddle apunta en lo que escribió que dicha mujer está mintiendo.

These are DM'S regarding the allegations made about Matt Riddle pic.twitter.com/LSP0uKAorJ

— Alastair McKenzie🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mckenzieas93V2) June 19, 2020