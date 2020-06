MeToo Jim Cornette y su esposa acusados de depredadores sexuales

¡Vaya día el que tuvimos hoy! Una nueva ola del movimiento Me Too se ha desatado dentro de la lucha libre profesional. Luchadores de WWE como Jordan Devlin, El Ligero y Travis Banks han sido acusados maltrato y violencia de género y acoso sexual. Ahora, se ha podido conocer que Jim Cornette y su esposa serían swingers que han utilizado el poder de Jim en la industria para obtener favores sexuales a lo largo de los años, quedando retratados como depredadores sexuales en una valiente denuncia de un luchador profesional independiente.

► Jim Cornette y su esposa, swingers violadores

Un luchador independiente norteamericano denominado AKI Evolution reveló que Cornette y Stacey Cornette le enviaron un mensaje intentándolo hacerle grooming o acechándolo y tratándolo de convencer de un encuentro sexual.

"Hice una publicación muy vaga ayer acerca de Jim Cornette. Frente a los acontecimientos actuales, siento la necesidad de aclarar la misma y hablar. Durante mi primer año en el negocio, su esposa, Stacy, intentó prepararme para tener un encuentro sexual. Se acercó a mí por mensajes directos en Twitter, me envió fotos lascivas que nunca pedí, implicó que podría tener protección de la comisión de lucha de Kentucky (afirmando que era un amigo de la familia) y me dijo que iba a tener sexo conmigo, como si no tuviera otra opción más. Sin embargo, mi experiencia con ellos es mansa en comparación con otros.

"Cuando Jim estaba programando luchas en Ohio Valley Wrestling, si querías un contrato o aparecer en uno de sus programas, TENÍAS que realizar actos sexuales con su esposa, muchas veces con él mirando. Esto ha sucedido con muchas, MUCHAS personas. Un amigo cercano fue groomeado y básicamente le lavaron el cerebro durante AÑOS. Cuando finalmente escapó, Stacy hizo todo lo posible para no solo aterrorizarlo, sino para tratar activamente de que otros luchadores lo asaltaran físicamente.

"Yo fui uno de ellos. Ella me envió imágenes mostrando fotos de cómo le había cortado las llantas a mi amigo y se jactaba de haberle hecho trampa para que perdiera su trabajo, su apartamento e incluso su carro. Todo porque escapó de una relación extremadamente tóxica y no quería tener nada que ver con ellos.

"Stacy se jactó de poder llamar a la comisión de Kentucky para darle 'objetivos'. él era un amigo de la familia, y si ella lo deseaba, podía dirigir su atención a cualquier persona con licencia de luchador en el estado que pudiera lastimar, y a veces incluso arruinar sus carreras. Cuando se habla del 'culto a Cornette' es porque tiene un historial de aprovecharse de los jóvenes usando su poder y posición como programador de OVW para satisfacer los deseos sexuales de él y su esposa.

"Usaron su posición de poder para lastimar a muchas, MUCHAS personas. Nadie quiere hablar por proteger su posición en la lucha libre, pero esto es EXTREMADAMENTE común entre los antiguos alumnos de Ohio Valley Wrestling. Esto probablemente me arruinará muchas oportunidades en la lucha libre, y eso está bien, pero no se equivoquen: Jim Cornette es basura. Él y su esposa han hecho juegos de poder para lastimar a muchas personas. Vete a la mie*** Stacy. Vete a la mie*** Jim. Son unas escorias.

"Siento que traicioné a la escuela que me permitió aprender el oficio de la lucha libre profesional. OVW es la razón por la cual le di un giro positivo a mi vida. Y siento que los he traicionado. Así de mal puede ser la lucha libre. Me tiemblan las manos y tengo miedo de escribir esto. Si fuera un hombre enviando desnudos no deseados a una mujer, diciéndole cómo iba a tener sexo con ella e intentando que cometiera crímenes activamente para lastimar a otros, la gente me diría: 'No veo nada malo en esto'. Lo odiaba y así es como me hacía sentir".