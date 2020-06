MeToo en WWE: Big E y otros luchadores hablan al respecto

Hace unos días se destapó una olla en la escena luchística británica. Todo comenzó con Dave Starr, que fue acusado por varias mujeres de predador sexual. Y en las últimas horas, la problemática se agravó debido a que surgieron varias denuncias por abuso sexual contra distintos luchadores de múltiples empresas. WWE no es la excepción, porque El Ligero, Jordan Devlin y Joe Coffey también recibieron incriminaciones.

Incluso en estos días, hablar de abuso sexual públicamente es una situación muy difícil. Por lo general, al no haber una denuncia policial suelen desestimarse varios testimonios. Pero las implicancias psicológicas y el fuerte rechazo que se genera hacia las víctimas son también motivos importantes por los cuales muchas mujeres deciden guardar silencio por años, o toda la vida.

► El mensaje de Big E y otros luchadores

Sin embargo, varias figuras públicas de la lucha libre decidieron pronunciarse al respecto y respaldaron a las mujeres que publicaron sus testimonios en redes sociales. Uno de ellos fue el multicampeón de WWE Big E, que subió el siguiente mensaje en Twitter:

I pray our industry is swiftly rid of all these predators & abusers. To everyone brave enough to tell their story, I’m so sorry you had to endure this. #SpeakingOut — Florida Man (@WWEBigE) June 18, 2020

"Espero que nuestra industria sea rápida y se deshaga de todos estos predadores y abusadores. Para todos aquellos valientes que contaron sus historias, lamento mucho que hayan que tenido que atravesar esta situación".

También habló al respecto el ex Campeón de Parejas NXT y Campeón Británico Pete Dunne:

For the record; I had no clue that David Starr was a sexual predator. If I did he wouldn’t have been anywhere near a locker room I was in I did however find him to be full of shit. Hope that clears it up. https://t.co/0E8yV1Wgtq — Pete Dunne (@PeteDunneYxB) June 18, 2020

"Para que quede claro, no sabía que David Starr era un depredador sexual. Si lo hubiera hecho no podría haber estado en ningún vestuario conmigo. No obstante, sí sabía que no era de fiar".

Jordynne Grace, por su parte, puso sobre la mesa lo difícil que es para las mujeres dar su testimonio:

I speak out a lot about what I believe in and consider myself brave, but seeing all these stories and not being able to tell my own is a hard reality check. — Trisha Parker (@JordynneGrace) June 19, 2020

"Digo mucho lo que pienso y siempre me consideré valiente, pero ver todas estas historias y no ser capaz de contar la mía es un duro baldazo de agua fría".

Por su parte, la ex estrella de AEW Kylie Rae mostró su apoyo a Grace:

THIS. The amount of untold stories, typed & then deleted. As I could imagine for so many others as well. It’s okay to not be ready. So much love and respect for those who are #SpeakingOut https://t.co/mkNSEJcTmT — KYLIE RAE (@IamKylieRae) June 19, 2020

"ESTO. No imagino la cantidad de historias no contadas, escritas y borradas. Está bien no estar listo, mucho amor y respeto a los que sí lo están".

También envió apoyo a las víctimas la ex Campeona Femenil AEW Nyla Rose:

It may not be yourself... but someone you know and love..... I’m proud of those #SpeakingOut stay strong! For those that want to support amber, check out, not only this interview but also her PWT shop. https://t.co/n2IcgVVuAp https://t.co/KTcnBHSdsp — 💀Nyla Rose🥀 (@NylaRoseBeast) June 19, 2020

"Quizás no seas tú, pero sí alguien a quien ames. Estoy orgullosa de aquellos que están hablando al respecto".

Killer Kelly, que estuvo en WWE, también publicó un mensaje de apoyo:

All of this is so shitty and I’m sorry that so many of you had to go through this. Wrestling schools and locker rooms are meant to be safe and respectful. This is supposed to be a safe environment for everyone and an escape from the “real world”, and not worse... I’m so sorry. — 𝐊𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐊𝐄𝐋𝐋𝐘 (@Kelly_WP) June 18, 2020

"Todo esto es tan malo y lamento mucho que hayan tenido que pasar por esta situación. Las escuela de lucha y vestuarios deben ser seguros y respetuosos. Este se supone que debe ser un entorno seguro para todos y una vía de escape para el mundo real, no algo peor".

Respecto a las repercusiones, WWE ya se encuentra investigando las denuncias contra los luchadores de su elenco. Y se espera que otras empresas como NWA hagan lo mismo. También hay denuncias contra Will Ospreay y Marty Scurll, aunque en el momento que se redactan estas lineas no hay ningún testimonio al respecto.