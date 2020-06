Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Jordan Devlin, el hasta hace poco Campeón de Peso Crucero WWE, fue acusado de maltrato por una mujer inglesa de nombre Hannah Francesca, quien en unos tuis ahora eliminados en la tarde de hoy, decidió narrar su historial de abuso vivido a manos de la Superestrella WWE, en texto que al final acompañó con fotografías de su cuerpo en donde se le ven contusiones y signos de violencia física. De momento no está mencionado en ningún lugar qué tipo de relación tienen o tuvieron Hanna y Devlin.

► WWE está investigando a Jordan Devlin y lo hace público

"La mentalidad del club de amigos de los hombres hace que sea aún más difícil para las víctimas hablar. Esto es absolutamente correcto. Me dirigí a una empresa de lucha libre (sin identificar) para denunciar el abuso de alguien de su elenco y me respondieron que 'Uno de mis chicos no haría eso'. Luego no hablé de lo que me pasó por un largo tiempo. Entiendo absolutamente la intención de ustedes aquí.

"Pero no voy a dejar que un hombre con mucho poder y el dinero de WWE me vayan a demandar. Es mucho más complicado que solo nombrar a mi agresor y avergonzarlo públicamente. También me dijeron que me acercara a mi abusador, ya que todo podría ser un malentendido. Promotores... ¡edúquense ustedes mismos! No hagan una tortura psicológica a sus fans o talento".

Eso lo publicó la dama, y tras la gran cantidad de mensajes de apoyo, incluyendo de parte de la luchadora de NXT UK, Piper Niven, la mujer decidió decir que era Jordan Devlin a quien se refería en sus tuits anteriores. Y aunque dijo estar muy asustada, mostró algunas de fotos de moretones en su cuerpo, sin incluir su trasero y espalda por cuestiones personales.

Jordan Devlin no se ha pronunciado por el momento. WWE emitió un escueto comunicado que fue difundido a distintos medios, incluyendo SÚPER LUCHAS:

"Nos estamos muy en serio cualquier acusación de esta naturaleza y estamos investigando el asunto".