Matt Riddle es acusado de violación: ¿En riesgo su carrera?

El #MeToo llegó al mundo luchístico en Reino Unido y Estados Unidos con el hashtag #SpeakingOut. Y las Superestrellas WWE están en el ojo del huracán. Y ahora a estos sumamos que Matt Riddle es acusado de violación por la luchadora Candy Cartwright, quien reveló esto en su cuenta de Twitter. Fueron dos sucesos, y el primero supuestamente sucedió en mayo de 2018.

► Ahora Matt Riddle es acusado de violación

I’m posting this because I have been so sad for so long. I didn’t realize that what he did to me was not ok. I realize now, reading these other brave women’s stories, that I can’t be afraid anymore and I have to #speakout — Candy Cartwright (@CandyCartwright) June 19, 2020

"Estoy escribiendo esto porque me he sentido triste por mucho tiempo. No me daba cuenta de que lo que me hizo no estuvo bien. Después de leer las historias de esas otras valientes mujeres, me doy cuenta de que no debo temer más y debo hablar.

"En mayo de 2018, iba con Matt Riddle y otros tres luchadores en una camioneta. Los otros tres se quedaron dormidos. Matt me pidió que me 'subiera a su...'. Cuando me rehusé (aunque antes ya habíamos estado juntos, me sentía increíblemente incómoda en esa situación), me tomó por la garganta, me asfixió y me dijo: '¿Y qué si te hago hacerlo?'. Terminé practicándole sexo oral (y rezando porque nadie se despertara) con tal de evitar tener relaciones con él. Fue algo increíblemente humillante.

"Nunca está bien poner tus manos en una mujer. Y tampoco hacer oídos sordos cuando te dice que no".

Posteriormente, Cartwright publicó un mensaje que le hicieron llegar:

— Yo te creo. Matt solía presumir que te llevó al estacionamiento a la mitad de un evento de lucha y que tuvo sexo contigo sin preguntarte. No sé si eso pasó o no, pero eso es lo que presume. Sé que definitivamente estás diciendo la verdad.

— Hola. Realmente sentí la necesidad de compartir esto porque la gente me está atacando, y eso rompe mi corazón.

— Estás haciendo algo muy valiente. La historia que Matt le cuenta a los chicos en el estacionamiento, ¿realmente pasó?

— La respuesta es sí.

WWE ha emitido un comunicado al respecto:

"Las acusaciones de esa naturaleza son tomadas de manera muy seria por nosotros. Estamos indagando sobre el asunto".

El debut de Matt Riddle en SmackDown está previsto para esta noche. ¿Habrá cambio de planes?