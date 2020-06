Como ya les comentamos aquí en SÚPER LUCHAS, Travis Banks y El Ligero han sido acusados de abuso sexual. Este último, contra una mujer que en el momento de los hechos era menor de edad, pues tenía tan solo 17 años, aunque al parecer no hubo violación por penetración sino acoso. Y Jordan Devlin ha sido acusado de maltrato y violencia de género. Respecto a este caso, ahora podemos reportarles más detalles de lo que ocurrió.

► Fuertes detalles de la acusación a El Ligero por abuso

La luchadora independiente británica Natalie Sykes fue la encargada de denunciar al hombre con el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter:

i am so unbelievably scared but i guess i have nothing to lose. thank you to those who have encouraged me to come forward 🖤 pic.twitter.com/P0AmpZWNp1 — Natalie Sykes (@NatalieSykes_) June 18, 2020

"Estoy tan increíblemente asustada pero supongo que no tengo nada que perder. Gracias a quienes me han animado a seguir adelante. Ligero fue mi entrenador durante bastante tiempo, se hizo amigo de mí cuando tenía alrededor de 17 años y en ese momento pensé que esta bien porque era mi entrenador y tenía muchos conocimientos que esperaba que me pasara.

"Comenzó a enviarme mensajes en Snapchat, pero luego fueron en WhatsApp. Luego, comenzó a hacer comentarios sexuales acerca de mí, lo que me hizo sentir muy incómoda, pero pensé que tenía una piel lo suficientemente gruesa para lidiar con eso, así que nunca lo confrontaba directamente, solo me reía de él pero solamente para que no se enojara conmigo.

"Llegó a un punto en el que los comentarios eran constantes, también me pedía selfies o fotos de mí usando mi equipo de lucha, solamente para que le mostrara cómo se veía. Nunca le envié fotos porque pensé que era muy extraño, pero cuando publicaba en Instagram, me decía lo bonita que era y cosas así. También se volvía bastante obsesivo con mis relaciones privadas con personas que no estaban involucradas en el mundo de la lucha libre. Me menospreciaba e intimidaba y me mostraba cómo la relación era mala con esas personas y nos animaba a romper nuestra relación.

"También hablaba acerca de mi papá, alguien de quien no he hablado públicamente, pero por contexto, diré que mi papá no ha estado en mi vida durante bastante tiempo. Ligero pensó que sería una buena idea psicoanalizarme a mí y a mi relación con mi padre. En el mismo mensaje se comparó con ser mi figura paterna mientras bromeaba acerca de dormir conmigo.

"Llegué a un punto en el que estaba mentalmente en un lugar muy malo y cerré todo y dejé de entrenar. Fue un momento difícil para mí por una variedad de razones. Ligero me enviaba mensajes constantemente y me sentía presionada para responderle incluso cuando no tenía ninguna energía y era tan agotador, especialmente porque me despertaba con párrafos masivos en los que hablaría mal de mí y de mis habilidades de lucha y cuán mala persona era pero cinco minutos después me hablaba de cómo queriendo ser mi amigo y quería reírse conmigo.

"Cuando me acerqué a alguien en quien confiaba en privado y le dije todo lo que estaba pasando, se programó todo para que él no pudiera aparecer en mi escuela de lucha libre, así que decidí cambiarme. Sin embargo, trató de enviarme un mensaje acerca de eso y afirmó que se habría detenido si le hubiera dicho que parara. No tuvimos ningún contacto en los shows o en línea durante meses hasta que intentó comenzar a enviarme mensajes con más frecuencia nuevamente e intentó iniciar una conversación de nuevo acerca de cualquier cosa.

"Tenía tanto miedo de hablar acerca de esto porque no quería perder mis programaciones luchísticas, porque la gente no me creía o estaba del lado de él. No es un sentimiento agradable. Durante el tiempo que fui amiga de Ligero me hizo sentir a mí como una persona muy negativa porque tuvo tanta influencia en mí. Odié la persona que fui durante ese año y medio".

Otra mujer que entrenó también con Ligero le envió un mensaje a Natalie Sykes diciendo que pasó por otra situación similar.