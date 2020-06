En las últimas horas, hemos podido conocer una nueva etapa del movimiento #MeToo dentro de la lucha libre profesional. El Ligero y Travis Banks han sido acusados de abuso sexual, mientras que Jordan Devlin ha sido acusado de maltrato y violencia de género. Ahora, se conoce que el Vicepresidente de NWA y ex guionista creativo de WWE, ROH y TNA, David Lagana, ha sido acusado también de abuso sexual.

► David Lagana es acusado de abuso

La luchadora independiente Liz Savage es la mujer que ha acusado a Dave Lagana por medio de un largo y sentido mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter que les reproducimos a continuación:

"Después de ser amiga durante cuatro años con David Lagana, me agredió sexualmente. Me mudé a Los Ángeles después de dos años de que me pidiera que me fuera para allá. Me dijo que yo era una verdadera amiga para él, ya que había estado allí para él cuando estaba en su punto más bajo, quería llevarme a Los Ángeles para trabajar.

"Él estaba yendo y viniendo entre las compañías ROH y TNA en ese momento, en 2010, pero me dijo que si me iba para Los Ángeles me pondría en NWA Hollywood porque necesitaba a alguien que lo ayudara a hacer realidad la agencia de promoción de lucha libre que quería dirigir. Incluso, me dijo que podría quedarme con él hasta que obtuviera mi propio lugar y que me mostraría los alrededores. Nada de esto sucedió excepto la parte de que me moví a esa ciudad.

"Moví toda mi vida a lo largo del país para encontrar a un compañero de cuarto adicional, de quien él dijo que estaba bien con que ella se mudara, pero no tenía idea de que iba a llegar a vivir allá. Afortunadamente, esa no fue una mala situación. Nos la llevamos bien. Pero, Dave, o me ignoraba completamente o estaba en la carretera. No había problema. Soy autosuficiente. Pero en Los Ángeles siempre es mas difícil de lo que te imaginas.

"Compartí una cama con Dave, aunque nada era romántico o sexual. De hecho, durante el tiempo en que estaba despierta, nunca hizo algún movimiento romántico hacia mí. Confié en él completamente a pesar de que las cosas no iban como estaban planeadas. Pensé que el trabajo era duro, y como guionista que también soy, sé que enfocarse puede ser difícil, y él tenía transiciones laborales en curso.

"Aproximadamente dos meses después de mi estaría, conseguí y trabajo, aunque el trabajo era muy poco y mis ahorros se estaban agotando por las aventuras que tuve en la búsqueda de empleo. Una noche, él estaba en casa y nos fuimos a la cama. Todo estaba normal. Teníamos ropa puesta, y me quedé dormida. Me desperté a media noche y él me pasó la mano por la parte delantera del pantalón debajo de mi ropa interior. También se estaba tocando a sí mismo. Estaba asustada. Me congelé por un momento y fingí que estaba dormida.

"Luego, tiré con fuerza su brazo y me alejé, esperando que me dejara en paz. Lo hizo. Luego me echó esa semana, con menos de una semana de antelación para salir de la casa. "He hablado con muy pocas personas acerca de esto... principalmente porque estaba enojada conmigo misma por permitir que esto sucediera. No fui a la policía porque 'a la mie*** la policía'. No dije nada en Twitter porque sabía que se iba aponer feo y me culparían y dirían que solamente estaba tratando de ser famosa. Pero no.

"Y ahora que no me queda nada que demostrar... si no quieren programarme en sus empresas, oh, bueno, váyanse a la mie***. ¿Soy un desastre de controversia en otros aspectos de mi vida? Eso lo decides tú. ¿Pero estoy siendo maliciosa con él? Nop. Simplemente estoy muy enojada de que no le rompí el pu** brazo".