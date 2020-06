El debut de Matt Riddle anoche en SmackDown sucedió sin mayores contratiempos y fue auspicioso para el Original Bro, teniendo en cuenta que venció al flamante Campeón Intercontinental AJ Styles, y además, todos los luchadores del bando técnico de la marca azul se le sumaron al festejo, reflejando así que existen grandes expectativas para el ex gladiador de NXT.

Sin embargo, es lamentable que en estos momentos no se esté hablando de su gran victoria, sino de una acusación contra Matt Riddle que se dio en las últimas horas. Precisamente, el Original Bro ha sido acusado de violación por la luchadora independiente Candy Cartwright, hechos que tanto Riddle y como su esposa negaron categóricamente.

El referido caso también está siendo manejado por Daniel Rose, su abogado, quien emitió el siguiente comunicado de prensa, el cual fue replicado por el propio Riddle:

"BOLETÍN DE PRENSA - SOBRE EL CASO DE MATT RIDDLE

Los alegatos hechos por esta luchadora independiente son completamente falsos y constituye otro intento de acosar y humillar al Sr. y Sra. Riddle y tratan de empañar su reputación en la comunidad.

En los últimos dos años, hemos estado pendientes de cómo esta luchadora ha estado acosando a la familia Riddle.

En el 2019, nuestro estudio jurídico ha emitido un reclamo contra esta luchadora con la finalidad de lograr una orden judicial por acoso cibernético en el tribunal de circuito del Condado de Orange, Florida."

Al parecer, Matt Riddle no es el único que contraataca la situación y ahora su acusadora ha mostrado y publicado en su cuenta de Twitter varias capturas de pantalla publicadas que muestran supuestas conversaciones que ella afirma que prueban el estado de su relación. Específicamente da a conocer dos conversaciones diferentes.

Una conversación es con Riddle diciendo que este no puede esperar para verla. La segunda captura de pantalla supuestamente es de una conversación con la esposa de Riddle, donde ella pidió registros de sus comunicaciones.

Reposting these.

1. This is a message from matt to me telling me he can’t wait to see me from just about a year ago, if I’ve been harrassing him for years, I’m not really sure how that’s possible.

2. This is a screenshot from Lisa riddle to me proving she knew of the affair pic.twitter.com/CMYPNpeIYO

— Candy Cartwright (@CandyCartwright) June 19, 2020