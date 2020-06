La acusación de abuso contra Matt Riddle están en primera plana desde hace unos días, con el luchador en el foco de la polémica. Por ahora, él mismo está negando categóricamente que hiciera lo que se está diciendo. Pero va a hacer falta mucho más para que el tema quede a un lado. Sobre todo porque no es el único que está siendo atacado. El movimiento #SpeakingOut está poniendo a muchos nombres en la misma situación.

► Las acusación de abuso sexual de Matt Riddle

Recientemente se dio a conocer que, supuestamente, la esposa del luchador conocía lo que, supuestamente, había hecho. Y ahora se indica que WWE también. En el último episodio del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer informa que Vince McMahon sabía de las acusaciones dos años atrás. Afirma que no se ha dicho nada todavía acerca de que no lo supieran. Y no sabe cómo esto podría afectar a la investigación contra Riddle.

Esto es bastante interesante porque cualquiera supondría que la empresa se encargó de investigar el caso antes de impulsar tanto como lo han hecho al "Original Bro". Obviamente no iban a querer verse en problemas cuando tuvieran a Riddle como uno de sus luchadores más importantes, que es el camino que está llevando desde hace tiempo. Pero esto tampoco confirma nada, así que a ver qué pasa en las próximas semanas. De momento, más allá de la acusación, la nueva estrella de SmackDown continúa hacia arriba, ahora en rivalidad por el Campeonato Intercontinental.