Randy Orton vs. Drew McIntyre ocurriría en SummerSlam 2020

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Drew McIntyre estará defendiendo el Campeonato WWE en el PPV Extreme Rules 2020 ante la nueva adquisición de la marca Monday Night Raw, Dolph Ziggler, sin embargo, en WWE les gusta pensar a largo plazo, aunque muchas veces las cosas no se concreten. Y de acuerdo al periodista Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, la compañía ya estaría trabajando en los planes para el PPV SummerSlam 2020.

► Randy Orton vs Drew McIntyre, ¿una lucha de infarto?

En el caso específico de la lucha por el Campeonato WWE, McIntyre tendría un tremendo rival en el poderoso Randy Orton:

"Están creciendo a Randy, porque el gran destino para él es Drew McIntytre vs Randy Orton y creo que será en SummerSlam".

Esto no está del todo confirmado, y el señor McMahon puede cambiar de idea en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, parece claro que lo que WWE está haciendo con su forma de programar a Orton es devolverle la grandeza para que se convierta nuevamente en un retador creíble por el Campeonato WWE

Por su parte, todo indica que el "regreso" de Christian no se dará y que The Big Show luchará ante Orton en el PPV Extreme Rules, lo cual es interesante, porque tal vez el esperado regreso al ring de Christian no se dará dado que Edge tuvo que ser operado del tríceps y estará fuera de acción por lo menos 6 meses. ¿Será Orton el encargado de quitarle el Campeonato WWE a Drew McIntyre?