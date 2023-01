Saraya revela la verdad de por qué no firmó con WWE

Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, la hoy Saraya en AEW, abandonó WWE en julio del año pasado, cuando su contrato finalizó sin ser renovado, días antes de que Vince McMahon se retirara de la dirección creativa y del manejo directivo de la empresa. Luego, firmó con AEW.

Pero, en ese transcurso de tiempo, hubo un momento en el que WWE le ofreció a la entonces Paige, un nuevo contrato con la empresa, aunque no se le garantizaba que pudiera volver al ring, tal cual recientemente lo recordó Paige. Fue Triple H quien le hizo esta propuesta a Saraya, pero esta no la aceptó.

► Saraya se sincera acerca de por qué no aceptó a WWE y prefirió a AEW

Ahora, en una reciente entrevista con Alistair McGeorge de Metro de Inglaterra, Saraya reveló la verdadera razón que la llevó a no aceptar este nuevo acuerdo con WWE:

“No sabía si iba a tener que estar sentada sobre mi trasero en mi sofá durante otros cinco años, y esa idea me aterrorizaba. Además, no poder hacer otros proyectos personales, también me aterrorizaba. ¡No podía sentarme sobre mi trasero y estar cinco años sin hacer nada otra vez!

“Necesitaba mi libertad. Y Tony estuvo dispuesto desde el principio a dármela. Me dijo: ‘Solo ven a trabajar cuando se supone que debes venir a trabajar’. Y eso está bien, absolutamente, ¡puedo hacer eso y tener mis otros proyectos personales!”

Y es que Saraya quiere emprender, quiere hacer muchas otras cosas, que en WWE no podría hacer. Porque si bien sus luchadores tienen contratos como contratistas independientes, y técnicamente podrían trabajar en otras profesiones, WWE no se los permite por contrato.

Si Saraya quisiera actuar en una película estando en WWE, primero tendría que obtener la autorización de la empresa, y luego, darle un porcentaje bastante grande de sus ganancias.