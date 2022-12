Saraya opina del posible retorno de Vince McMahon a WWE

Forbes entrevistó recientemente a Saraya y no pudieron pasar por alto uno de los temas más comentados en estos momentos: el posible retorno de Vince McMahon a WWE. El antiguo mandamás está arrepentido de su decisión de abandonar la compañía y ha comunicado a sus personas cercanas que quiere emprender el camino de regreso. Y hablando de su propio camino, la «Anti-Diva» también se muestra conenta de haber dejado atrás su debut en All Elite Wrestling.

► El posible retorno de Vince McMahon a WWE

“¡Solo ha estado fuera por un par de meses! (risas).

“Siento que WWE está haciendo un gran trabajo con Hunter [Triple H] a cargo. Y siento que todos detrás del escenario están muy felices por lo que la gente me ha estado diciendo. La gente en general está feliz, no estoy diciendo que no lo estarán si Vince regresa, pero sentí que este respiro era necesario para realmente sacudir las cosas allí y entusiasmar a la gente. Pero si regresa, ¿va a deshacer todo lo que ha hecho Hunter? Esa es la pregunta, simplemente no sabes lo que va a pasar. Ya no trabajo allí, así que no tengo que preocuparme por eso.

“Tengo a Tony [Khan], y es fantástico como jefe para mí, así que si tengo algún problema puedo decírselo y siempre será muy claro con las cosas. Mientras que me pongo nerviosa si Vince regresa por ellos porque simplemente no sabes lo que está pensando en el día a día”.

► Saraya quiere dejar atrás su debut en AEW

“No puedo obligarme a verlo (el combate), y no tiene nada que ver con Britt, sino conmigo.

“De todos modos, soy muy dura conmigo misma, así que ver mis combates siempre ha sido difícil, a menos que lo haga en mi Twitch y la gente realmente quiera verlos, es como: ‘Está bien, sí, definitivamente podemos hacer eso’. Pero incluso cuando hablo con ellos sobre eso digo: ‘Está bien, ignora esa parte (risas)’.