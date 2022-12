Saraya platicó con Edge antes de regresar a luchar

El regreso de Saraya a luchar fue algo que impresionó al mundo de la lucha libre, sin embargo, antes de su regreso decidió hablar con alguien que pasó por una situación similar a la suya y quien tuvo una segunda oportunidad en el ring.

La actual luchadora de AEW, Saraya, fue entrevistada por Alistair McGeorge del medio estadounidense Metro, donde comentó que habló con Egde antes de volver a luchar, algo que sin duda agradeció, pues él le ayudó mucho con su experiencia en este campo.

«Edge fue fantástico, me enviaba mensajes de texto diciendo: ‘Todo va a estar bien, asegúrate de respirar profundo’. Él también estuvo cuando salí para mi promo de retiro y me ayudó con ello, y luego regresar fue como un círculo completo. Recuerdo que también me dijo: ‘¡Yo también hice esto, estamos en este club de élite de lesiones en el cuello, como Stone Cold!’. Tener gente que entendiera sobre la lesión fue genial«, comento la otrora Paige.