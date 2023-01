Kevin Owens: “He luchado 838 veces con Sami Zayn en WWE”

En la más reciente edición de Raw, se programó otro combate más entre Kevin Owens y Sami Zayn. Tendrá lugar el próximo viernes en SmackDown, como parte de la historia y la rivalidad entre Owens y Roman Reigns, quienes lucharán en el evento premium Royal Rumble 2023.

Luego del show, el canadiense fue entrevistado por Cathy Kelley, quien le dijo qué opinaba acerca de su futura lucha contra su examigo. Owens aseguró que Zayn no era su examigo, lo cual es bastante interesante. Y allí soltó esta hiperbólica frase para decir que ha luchado en muchos combates contra Sami Zayn. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Kevin Owens todavía siente empatía por Sami Zayn

“¿Sabes, Cathy? Realmente no me gustaría llamarlo examigo. Pero, sí, he estado muy ocupado con Raw, SmackDown, todas las semanas allí, tratando de hacerle la vida a The Bloodline un infierno… Una de mis más grandes cualidades es que tengo muy buena memoria y no se me olvidan las cosas fácilmente.

“Roman, amigo, nos veremos en el Royal Rumble por tercera vez, solo que esta vez… ¡Yo seré quien gane! Acerca de Sami… Como ya dije, él no es mi examigo. Sin embargo, también recuerdo cada lucha que he tenido contra Sami. Este será nuestro combate número 839, solamente en WWE. Y ni siquiera hablar de las luchas que tuvimos los 15 años anteriores de estar en WWE.

“Pero, esta vez será diferente. Se siente diferente. Esta vez Sami no está intentando probarle a todo el mundo que es mejor que yo. Ni yo estoy buscando vencerlo para quitarle un título. Esta vez, él estará tratando de hacerle un favor a Roman, y no creo que eso vaya a terminar bien.

“Pero, le deseo lo mejor, realmente… ¡Porque eso es lo que hacen los amigos! Pero, el viernes en la noche, te daré la paliza de tu vida y eso será culpa de Roman Reigns”.