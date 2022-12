Saraya mira hacia el futuro de su carrera en All Elite Wrestling tras su reciente debut con muchas ideas. Por ejemplo, mientras hablaba recientemente con Forbes comentaba dos cuestiones interesantes: quiere ser ruda y está interesada en que la compañía lance un Campeonato Mundial de Parejas Femenil. No sabemos si alguna de las dos podría ocurrir en un futuro cercano.

► Saraya quiere ser ruda en AEW

“Me encantaría ser ruda, si te soy sincera. Tengo tantas ideas diferentes para ser ruda. Siempre le digo a la gente que es mucho más fácil ser ruda que ser técnica.

“Siendo ruda, es mucho más fácil hacer que la gente te odie. ¡Es tan fácil! Puedes simplemente salir y la gente comienza a abuchearte, como: ‘No me gusta la forma en que ella camina’. Así que me encantaría ser ruda y podría ser realmente genial con eso. Siento que incluso en la WWE, me sentí más cómoda cuando trabajaba como ruda. Me sentía mejor, y tampoco te tomas las cosas como algo personal cuando eres ruda. Es como: ‘Lo que sea, soy una chica mala’. Si eres una babyface, piensas: ‘¡¿Por qué no les gusto?!’”.

► Un posible título femenil de parejas en AEW

“Siempre estoy a favor de un evento de mujeres, seguro. Siento que podría haber una división de parejas que también podríamos poner en marcha.

“Como el campeonato (femenil) de parejas. No creo que debamos cargar la lucha libre con una tonelada de campeonatos, pero también hay espacio para una división femenil de parejas. Hay muchas mujeres que tenemos detrás del escenario que no están en el programa, y ​​eso podría darles la oportunidad de estar en el programa. Siempre hay mucho que podemos hacer con las mujeres, y la gente no se da cuenta de cuánto talento tenemos detrás del escenario”.