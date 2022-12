Saraya quiso trabajar como ruda en AEW Full Gear

Tras estar fuera de acción por varioas años como consecuencia de una lesión, los médicos le dieron el alta médica a Saraya para competir, premiándose su paciencia y su momento lllegaría en el PPV AEW Full Gear de noviembre enfrentándose cara a cara con Britt Baker, y recibiendo la ovación como la favorita del público lo cual le valió la victoria, su primera en año.

► Saraya le había dicho a Britt Baker para trabajar como ruda en Full Gear

La preparación y la dinámica de su reciente lucha contra Britt Baker podrían haber tenido un aspecto muy diferente si Saraya se hubiera salido con la suya, ya que durante una entrevista reciente con Pro Wrestling Bits confesó que quería trabajar en el papel de ruda, admitiendo que se siente más cómoda con el mismo.

«Recuerdo haberle dicho a Britt que yo sería la ruda, sinceramente, pero ella tenía razón; quiero decir, no hay muchos técnicos. Hay muchos rudos en la empresa. Aunque Jamie es una ruda, es una técnica. Seamos realistas; quiero decir, la gente la ama. Si la enfrentara, definitivamente sería la ruda o incluso Willow, ¿sabes a lo que me refiero?»

«Incluso en la WWE, me sentía más cómoda cuando hacía más mi trabajo de ruda. Me sentía mejor, y no te tomas las cosas como algo personal cuando también eres ruda. Piensas, ‘¿Qué? Soy la chica mala.’.»

Britt Baker estaba muy familiarizada con la forma en que las multitudes de AEW pueden ser impredecibles y le aconsejó que mantuvieran el rumbo con Saraya como babyface y Britt como ruda durante su combate en Full Gear.

«Ella estaba como, ‘Amigo, lo que sea que vaya a pasar, va a pasar. Vamos a salir, y ellos simplemente estarán felices de verte’. Y mucha gente estará feliz de que Britt esté luchando… Fue difícil cambiar porque no sabías cómo sería la multitud».

Saraya permanece abierta a la idea de que podría sobresalir como ruda en AEW, especialmente considerando que tendría mucho más aporte en comparación con cuando interpretó a una villana en WWE, donde ya interpretó ese papel cuando fue parte de Absolution junto a Mandy Rose y Sonya Deville, antes de su lesión en el cuello.