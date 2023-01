Xavier Woods se encuentra lesionado

El más reciente combate de Xavier Woods en WWE fue el pasado 27 de diciembre de 2022 en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia. Allí, junto a Kofi Kingston y Madcap Moss lograron vencer a Imperium (Giovanni Vinci, Gunther y Ludwig Kaiser).

En dicho combate, Woods se lastimó, pero era algo que no se conocía, hasta ahora que se ha informado por parte de Mike Johnson de Pro Wrestling Insider. Esto, pese a que Woods fue reemplazado por Emma en los House Shows de fin de año 2022.

Y desde este enero de 2023, Kofi Kingston ha luchado en cuatro oportunidades, pero lo ha hecho de manera individual, pese a ser The New Day los Campeones de Parejas NXT. Este es el reporte:

“Se le ha dicho a Pro Wrestling Insider que Xavier Woods se encuentra actualmente lastimado, y no tiene el alta médica al cien por ciento para competir en el ring, razón por la cual The New Day no se ha visto más en los encordados.

“La expectativa a nivel interno es que debería estar listo para regresar para el Royal Rumble 2023, si no es que antes. Woods estuvo ya el pasado 8 de enero acompañado a Kofi Kingston en su victoria ante Kit Wilson en el House Show realizado en Huntsville, Alabama”.

Así las cosas, WWE le ha dado largas al asunto haciendo que tres equipos, entre ellos Pretty Deadly, luchen esta semana en un Three Tag Team Gauntlet Match en donde el ganador se convertirá oficialmente en el retador de The New Day por el Campeonato de Parejas NXT, señal de que hay confianza en una pronta recuperación de Woods, así que su lesión, si bien no se sabe qué es, no sería muy grave. De hecho, apareció este año ha aparecido en algunos shows televisivos.