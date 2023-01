Triple H deja la puerta abierta de la WWE a Saraya

Depende de quien es la persona pero cuando alguien como Saraya se va de la WWE no faltan quienes deseen que vuelva. Nadie duda de que la ahora luchadora de All Elite Wrestling todavía tiene mucho que mostrar como Superestrella. Sobre todo, teniendo en cuenta que ha vuelto a los encordados. ¿Qué estaría haciendo ahora en Monday Night Raw o en Friday Night SmackDown? E incluso lejos de los encordados, como mánager, como Gerente General, como comentarista… La británica tiene muchísimo talento al que sacarle un enorme provecho.

► Saraya puede volver a la WWE

Dicho esto, podemos decir sin temor a la exageración ni mucho menos a la equivocación que la “Anti-Diva” puede volver a la compañía. Ello no quiere decir que desee hacerlo pero durante su reciente entrevista con Alistair McGeorge para Metro ella misma cuenta que Triple H le dijo que tiene la puerta abierta para tomar el camino de vuelta.

“Hombre, amo a Hunter, es tan fantástico. Él estaba como: ‘Espera, ¿qué pasó?’. Yo estaba como: ‘No sé, no han renovado mi contrato’. Él estaba como: ‘¡Oh, Dios mío! Bueno, yo no sabía eso, ¡así que lo siento!’. Él fue realmente fantástico. Él me dio la oportunidad de volver a ser un Gerente General potencial y me dio la oportunidad de decir: ‘Si alguna vez quieres volver a luchar, te daré esa oportunidad también’. Fue muy abierto sobre cualquier idea que yo tuviera”.

Saraya solo tiene 30 años así que tendrá tiempo más que suficiente cuando termine su contrato con AEW para valorar esa posibilidad. Un contrato que, a falta de confirmación, entendemos que tiene una duración de tres años, pues es el mínimo con el que las luchadoras y los luchadores firman con la empresa Khan.

¿Os gustaría que Saraya volviera a la WWE? ¿Qué pensáis de su paso hasta ahora por AEW?