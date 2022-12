Saraya: «No tienes que ser perfecta para inspirar»

Saraya pasó por muchos momentos malos en su vida que pudieron haber impedido que en la actualidad fuera una luchadora de éxito, tremendamente querida, que trabaja en una de las compañías más importantes del mundo como es All Elite Wrestling. Sin entrar a valorar su vida privada, aunque teniendo la certeza de que le va de maravilla con el músico Ronnie Radke desde hace unos cuantos años. No ha sido un camino de rosas pero la «Anti-Diva» se levantó después de cada caída que tuvo, y algunas fueron verdaderamente graves.

Algunas por las que la mayoría nunca tienen que pasar pero incluso de esas también salió. Y sabe que hay muchas personas que también pasan por momentos difíciles y quiere inspirarlas a seguir adelante, a cambiar sus vidas, como ella misma hizo. Así lo expresa la guerra de Norwich en una reciente entrevista en GAW TV:

“Me he equivocado. He hecho algunas cosas bastante locas, ya sabes. Le he dado la vuelta a mi vida. Drogas, alcohol, estar en una relación abusiva, hacer estas locuras, romperme el cuello dos veces. No necesitas ser perfecta para inspirar a otros. Deja que la gente se inspire en cómo lidias con tus imperfecciones”.

En lo que respecta a su futuro luchístico, si bien se desconoce cuando va a tener un nuevo combate, ya ha sido anunciada para el episodio de Rampage del 6 de enero y para el episodio de Dynamite del 11 de enero, a celebrarse en Portland (será el debut de AEW) y Los Ángeles, respectivamente.

. @Saraya wants to make Portland her house, when #AEW debuts there with #AEWRampage LIVE & #AEW Battle Of The Belts #AEWBOTB5 on Friday, January 6th, 2023 at the Veterans Memorial Coliseum 🎟️ Tickets starting at $25 (+fees) are ON SALE NOW! https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/tUMoFdxldq

#AEW is coming BACK to Los Angeles, @Saraya's home away from home, for #AEWDynamite LIVE & #AEWRampage debut on Wednesday, January 11, 2023 at the Fabulous @thekiaforum!

🎟️ Tickets starting at $30 (+fees) are on sale NOW!https://t.co/UN1cNj1kQq | https://t.co/Y4EcTO5v4i pic.twitter.com/DJ1kfV3FOa

— All Elite Wrestling (@AEW) December 26, 2022